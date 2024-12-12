Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие народные и химические средства для удаления лишайников
О чём говорят заболевания полости рта
Морская жара за раз уничтожила миллионы птиц на Аляске
В Венесуэле нашли способ обойти экономическую блокаду США
Почему старые модели авто вызывают уважение
Физик объяснил, как заставить батареи греть лучше!
Бесконтактное заселение в России — что ждёт туристов в будущем
Мясная лазанья — шикарное блюдо для новогоднего стола. Заморозьте её сейчас, а потом просто разогрейте
Рецепты шампуней и масок с натуральными ингредиентами для укрепления волос

Замороженные ягоды полезнее, чем вы думали

1:28
Еда

Современные технологии позволяют наслаждаться свежими ягодами и фруктами круглый год, и заморозка делает это доступным каждому. Например, купив клубнику в сезон и заморозив её, можно всю зиму баловать себя полезными лакомствами. Но насколько полезны замороженные продукты? Не теряют ли они свои свойства? На эти вопросы ответила эндокринолог Зухра Павлова.

замороженные овощи и фрукты
Фото: Freepik by Designed by Freepik
замороженные овощи и фрукты

Исследования показывают, что замороженные овощи, фрукты и ягоды сохраняют почти все полезные вещества, такие как витамины С и Е, кальций, железо, цинк и медь. Более того, уровень антиоксидантов в таких продуктах даже выше, чем в свежих. Снижение их количества начинается только спустя восемь месяцев после заморозки.

Антиоксиданты играют важную роль в защите организма от свободных радикалов, которые повреждают клетки и могут вызывать рак. Врач отмечает, что регулярное употребление 100 граммов фруктов в день снижает риск рака желудка на 5%, а также уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Для максимального сохранения пользы замораживать плоды нужно быстро, что помогает сохранить их текстуру и форму. Размораживать их рекомендуется, поливая кипятком — так продукты становятся готовыми к употреблению за считаные секунды.

 

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Наука и техника
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной Аудио 
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Популярное
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр

Новая теория бросает вызов привычной физике: как чёрные дыры сохраняют информацию? Учёные нашли способ расшифровать космические сигналы.

Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Эти простые советы изменят ваше отношение к утреннему кофе
Матери или отцы: кто действительно влияет на языковое развитие ребёнка
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Последние материалы
В Венесуэле нашли способ обойти экономическую блокаду США
Почему старые модели авто вызывают уважение
Физик объяснил, как заставить батареи греть лучше!
Бесконтактное заселение в России — что ждёт туристов в будущем
Мясная лазанья — шикарное блюдо для новогоднего стола. Заморозьте её сейчас, а потом просто разогрейте
Рецепты шампуней и масок с натуральными ингредиентами для укрепления волос
Клуб Российской премьер-лиги смирился с вылетом в Первый дивизион
Замороженные ягоды полезнее, чем вы думали
Прощание с KFC: Rostic's завершает переход ресторанов под свой бренд
Оригинальный рецепт блинов с бюджетной и вкусной начинкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.