Замороженные ягоды полезнее, чем вы думали

Современные технологии позволяют наслаждаться свежими ягодами и фруктами круглый год, и заморозка делает это доступным каждому. Например, купив клубнику в сезон и заморозив её, можно всю зиму баловать себя полезными лакомствами. Но насколько полезны замороженные продукты? Не теряют ли они свои свойства? На эти вопросы ответила эндокринолог Зухра Павлова.
Исследования показывают, что замороженные овощи, фрукты и ягоды сохраняют почти все полезные вещества, такие как витамины С и Е, кальций, железо, цинк и медь. Более того, уровень антиоксидантов в таких продуктах даже выше, чем в свежих. Снижение их количества начинается только спустя восемь месяцев после заморозки.
Антиоксиданты играют важную роль в защите организма от свободных радикалов, которые повреждают клетки и могут вызывать рак. Врач отмечает, что регулярное употребление 100 граммов фруктов в день снижает риск рака желудка на 5%, а также уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Для максимального сохранения пользы замораживать плоды нужно быстро, что помогает сохранить их текстуру и форму. Размораживать их рекомендуется, поливая кипятком — так продукты становятся готовыми к употреблению за считаные секунды.
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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