Замороженные ягоды полезнее, чем вы думали

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Современные технологии позволяют наслаждаться свежими ягодами и фруктами круглый год, и заморозка делает это доступным каждому. Например, купив клубнику в сезон и заморозив её, можно всю зиму баловать себя полезными лакомствами. Но насколько полезны замороженные продукты? Не теряют ли они свои свойства? На эти вопросы ответила эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: Freepik by Designed by Freepik замороженные овощи и фрукты

Исследования показывают, что замороженные овощи, фрукты и ягоды сохраняют почти все полезные вещества, такие как витамины С и Е, кальций, железо, цинк и медь. Более того, уровень антиоксидантов в таких продуктах даже выше, чем в свежих. Снижение их количества начинается только спустя восемь месяцев после заморозки.

Антиоксиданты играют важную роль в защите организма от свободных радикалов, которые повреждают клетки и могут вызывать рак. Врач отмечает, что регулярное употребление 100 граммов фруктов в день снижает риск рака желудка на 5%, а также уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Для максимального сохранения пользы замораживать плоды нужно быстро, что помогает сохранить их текстуру и форму. Размораживать их рекомендуется, поливая кипятком — так продукты становятся готовыми к употреблению за считаные секунды.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



