Оригинальный рецепт блинов с бюджетной и вкусной начинкой

Зелёный лук и яйцо — классическое сочетание, которое чаще всего используют как начинку для пирожков. Однако есть более оригинальный способ насладиться этим вкусом — приготовить блины с такой начинкой. Это быстро, доступно, вкусно и весьма необычно.
Порежьте лук и яйца мелкими кусочками, добавьте майонез и соль. Всё тщательно перемешайте до однородной массы. Готовую начинку распределите по поверхности каждого блина (примерно 1 столовая ложка на один блин), затем сверните блин рулетиком.
Получается простой, но необычный вариант блюда, который подойдёт как для завтрака, так и для перекуса.
Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Также могут быть поданы с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любым другим гарниром по желанию. Блины из пресного теста в кулинарии называются «блинцами».
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