Оригинальный рецепт блинов с бюджетной и вкусной начинкой

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Зелёный лук и яйцо — классическое сочетание, которое чаще всего используют как начинку для пирожков. Однако есть более оригинальный способ насладиться этим вкусом — приготовить блины с такой начинкой. Это быстро, доступно, вкусно и весьма необычно.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блинчики с мясом

Для приготовления начинки на 15 блинов вам потребуется:

3 варёных куриных яйца,

пучок зелёного лука,

2 ст. л. майонеза (можно заменить сметаной или йогуртом),

соль по вкусу.

Порежьте лук и яйца мелкими кусочками, добавьте майонез и соль. Всё тщательно перемешайте до однородной массы. Готовую начинку распределите по поверхности каждого блина (примерно 1 столовая ложка на один блин), затем сверните блин рулетиком.

Получается простой, но необычный вариант блюда, который подойдёт как для завтрака, так и для перекуса.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Также могут быть поданы с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любым другим гарниром по желанию. Блины из пресного теста в кулинарии называются «блинцами».

