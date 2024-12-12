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Оригинальный рецепт блинов с бюджетной и вкусной начинкой

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Еда

Зелёный лук и яйцо — классическое сочетание, которое чаще всего используют как начинку для пирожков. Однако есть более оригинальный способ насладиться этим вкусом — приготовить блины с такой начинкой. Это быстро, доступно, вкусно и весьма необычно.

Блинчики с мясом
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блинчики с мясом

Для приготовления начинки на 15 блинов вам потребуется:

  • 3 варёных куриных яйца,
  • пучок зелёного лука,
  • 2 ст. л. майонеза (можно заменить сметаной или йогуртом),
  • соль по вкусу.

Порежьте лук и яйца мелкими кусочками, добавьте майонез и соль. Всё тщательно перемешайте до однородной массы. Готовую начинку распределите по поверхности каждого блина (примерно 1 столовая ложка на один блин), затем сверните блин рулетиком.

Получается простой, но необычный вариант блюда, который подойдёт как для завтрака, так и для перекуса. 

 

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Также могут быть поданы с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любым другим гарниром по желанию. Блины из пресного теста в кулинарии называются «блинцами».

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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