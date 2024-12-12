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Популярные методы борьбы с алкоголем могут навредить

1:42
Еда

О вреде алкоголя говорят и пишут постоянно, но на праздниках, особенно в Новый год, спиртные напитки всё равно остаются на столах. Чтобы избежать тяжёлых последствий, многие ищут способы облегчить похмельный синдром, однако эксперты предупреждают: популярные методы могут оказаться не только бесполезными, но и вредными.

похмелье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
похмелье

Врач-диетолог Марина Макиша развеяла несколько распространённых мифов, касающихся алкогольной интоксикации. Например, многие считают, что активированный уголь помогает бороться с последствиями алкоголя. На самом деле это не так. Алкоголь всасывается в верхних отделах кишечника, тогда как уголь действует в нижних, поэтому их взаимодействие невозможно.

Ещё один миф — употребление сырого яйца перед или во время застолья. Популярность этого метода связана с известным эпизодом из фильма "Брат". Однако сырые яйца плохо усваиваются организмом, а у людей с высоким уровнем холестерина могут вызвать серьёзные проблемы. К тому же существует риск заражения сальмонеллёзом.

Не менее распространённый ритуал — съесть кусочек сливочного масла перед употреблением алкоголя. Считается, что масло создаёт защитную плёнку на стенках желудка, предотвращая впитывание спиртного. Однако, как утверждает доктор, это может быть опасно для людей с заболеваниями печени или поджелудочной железы. Жирная пища стимулирует выработку ферментов, а алкоголь сужает протоки, что увеличивает риск обострения панкреатита или холецистита.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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