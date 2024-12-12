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Как улучшить вкус винегрета с помощью оригинальной заправки

1:17
Еда

Винегрет — один из самых популярных салатов постсоветского пространства, но привычная заправка из растительного или оливкового масла уже давно требует свежего взгляда. Для тех, кто хочет внести разнообразие, существует классическая французская альтернатива — "Соус винегрет". Этот соус добавляет яркость вкусу благодаря уникальному сочетанию ингредиентов.

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Основу "Соуса винегрет" составляют уксус и оливковое масло. Дополнительно гурманы часто используют дижонскую горчицу и свежемолотый черный перец. Однако, чтобы заправка стала по-настоящему уникальной, рекомендуется добавить жидкий мед и чеснок.

Для приготовления потребуется:

  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 1 ч. л. жидкого меда
  • 1 зубчик чеснока
  • черный перец по вкусу

Процесс приготовления прост:

Смешайте масло, уксус и горчицу. Затем добавьте мед, перец и пропущенный через пресс чеснок. Этот соус станет отличным дополнением не только к классическому винегрету, но и к любым овощным салатам.

Уточнения

Винегре́т — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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