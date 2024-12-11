Апельсиновый джем по этому рецепту хорош в качестве начинки для тортов, с булочками или просто к чаю

Апельсиновый джем — это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое может стать отличным дополнением к чаепитию или начинкой для выпечки. Приготовить его совсем несложно, достаточно следовать нашему простому рецепту.
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Апельсиновый соус
Ингредиенты:
апельсины — 1 кг;
лимон — 1 шт.;
сахар — 300 г.
Приготовление:
Вымойте апельсины и лимон, очистите их от кожуры.
Разрежьте фрукты на дольки или кусочки и удалите косточки.
Измельчите мякоть апельсинов и лимона с помощью блендера.
Добавьте сахар из расчёта 1:2 (500 г сахара на 1 кг апельсинов). Если апельсины сладкие, можно положить меньше сахара.
Перемешайте сахар с измельчёнными фруктами и поставьте кастрюлю на огонь. Используйте кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием.
Включите сильный огонь, доведите до кипения и варите на среднем огне до загустения, периодически перемешивая. Не снимайте образующуюся пену.
Через 20-25 минут апельсиновый джем будет готов.
Подавайте к чаю, мороженому на десерт или используйте в качестве начинки для выпечки.
Уточнения
Мармелад (англmarmalade) — традиционный десерт британской кухни: джем из цитрусовых с кусочками цедры.