Апельсиновый джем по этому рецепту хорош в качестве начинки для тортов, с булочками или просто к чаю

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсиновый джем — это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое может стать отличным дополнением к чаепитию или начинкой для выпечки. Приготовить его совсем несложно, достаточно следовать нашему простому рецепту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Апельсиновый соус

Ингредиенты:

апельсины — 1 кг;

лимон — 1 шт.;

сахар — 300 г.

Приготовление:

Вымойте апельсины и лимон, очистите их от кожуры. Разрежьте фрукты на дольки или кусочки и удалите косточки. Измельчите мякоть апельсинов и лимона с помощью блендера. Добавьте сахар из расчёта 1:2 (500 г сахара на 1 кг апельсинов). Если апельсины сладкие, можно положить меньше сахара. Перемешайте сахар с измельчёнными фруктами и поставьте кастрюлю на огонь. Используйте кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием. Включите сильный огонь, доведите до кипения и варите на среднем огне до загустения, периодически перемешивая. Не снимайте образующуюся пену. Через 20-25 минут апельсиновый джем будет готов. Подавайте к чаю, мороженому на десерт или используйте в качестве начинки для выпечки.

Уточнения

Мармелад (англ marmalade) — традиционный десерт британской кухни: джем из цитрусовых с кусочками цедры.

