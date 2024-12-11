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Апельсиновый джем по этому рецепту хорош в качестве начинки для тортов, с булочками или просто к чаю

1:17
Еда

Апельсиновый джем — это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое может стать отличным дополнением к чаепитию или начинкой для выпечки. Приготовить его совсем несложно, достаточно следовать нашему простому рецепту.

Апельсиновый соус
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсиновый соус

Ингредиенты:

  • апельсины — 1 кг;
  • лимон — 1 шт.;
  • сахар — 300 г.

Приготовление:

  1. Вымойте апельсины и лимон, очистите их от кожуры.
  2. Разрежьте фрукты на дольки или кусочки и удалите косточки.
  3. Измельчите мякоть апельсинов и лимона с помощью блендера.
  4. Добавьте сахар из расчёта 1:2 (500 г сахара на 1 кг апельсинов). Если апельсины сладкие, можно положить меньше сахара.
  5. Перемешайте сахар с измельчёнными фруктами и поставьте кастрюлю на огонь. Используйте кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием.
  6. Включите сильный огонь, доведите до кипения и варите на среднем огне до загустения, периодически перемешивая. Не снимайте образующуюся пену.
  7. Через 20-25 минут апельсиновый джем будет готов.
  8. Подавайте к чаю, мороженому на десерт или используйте в качестве начинки для выпечки.

Уточнения

Мармелад (англ  marmalade) — традиционный десерт британской кухни: джем из цитрусовых с кусочками цедры.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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