Сладкая колбаса — это тот самый вкус, который вернёт вас в дни школьных новогодних каникул

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

В мире, где время летит быстро, а заботы окружают нас со всех сторон, иногда так хочется вернуться в детство. Именно тогда мы были полны надежд, радости и веры в чудеса. Одним из таких чудес была сладкая колбаска — простое и вкусное лакомство, которое напоминало нам о беззаботных днях.

Фото: commons.wikimedia.org by Million Moments, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Шоколадная колбаса

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом этой чудесной сладости, чтобы вы могли окунуться в атмосферу беззаботного детства.

Ингредиенты для сладкой колбасы:

песочное печенье — 150 г;

сливочное масло — 100 г;

какао-порошок — 3 столовые ложки;

грецкие орехи — 150 г;

сгущённое молоко — 100 г.

Процесс приготовления:

Измельчите печенье в мелкую крошку. Добавьте к печенью размягчённое сливочное масло и перемешайте. Всыпьте какао-порошок и молотые грецкие орехи, ещё раз тщательно перемешайте. Влейте сгущённое молоко и снова перемешайте. Сформируйте колбаску, оберните её пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на ночь. Нарежьте колбаску на кусочки перед подачей.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

