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Сладкая колбаса — это тот самый вкус, который вернёт вас в дни школьных новогодних каникул

1:14
Еда

В мире, где время летит быстро, а заботы окружают нас со всех сторон, иногда так хочется вернуться в детство. Именно тогда мы были полны надежд, радости и веры в чудеса. Одним из таких чудес была сладкая колбаска — простое и вкусное лакомство, которое напоминало нам о беззаботных днях.

Шоколадная колбаса
Фото: commons.wikimedia.org by Million Moments, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Шоколадная колбаса

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом этой чудесной сладости, чтобы вы могли окунуться в атмосферу беззаботного детства.

Ингредиенты для сладкой колбасы:

  • песочное печенье — 150 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • какао-порошок — 3 столовые ложки;
  • грецкие орехи — 150 г;
  • сгущённое молоко — 100 г.

Процесс приготовления:

  1. Измельчите печенье в мелкую крошку.
  2. Добавьте к печенью размягчённое сливочное масло и перемешайте.
  3. Всыпьте какао-порошок и молотые грецкие орехи, ещё раз тщательно перемешайте.
  4. Влейте сгущённое молоко и снова перемешайте.
  5. Сформируйте колбаску, оберните её пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на ночь.
  6. Нарежьте колбаску на кусочки перед подачей.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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