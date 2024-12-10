Творожное печенье — такое нежное и рассыпчатое, оно просто создано для зимнего чаепития

Сегодня мы расскажем вам о рецепте творожного печенья, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это нежное и вкусное лакомство придётся по вкусу как детям, так и взрослым, а готовить его совсем несложно!
Ингредиенты для творожного печенья:
Приготовление:
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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