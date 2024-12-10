Творожное печенье — такое нежное и рассыпчатое, оно просто создано для зимнего чаепития

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы расскажем вам о рецепте творожного печенья, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это нежное и вкусное лакомство придётся по вкусу как детям, так и взрослым, а готовить его совсем несложно!

Фото: flickr.com by Mark Bonica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ печенье

Ингредиенты для творожного печенья:

творог (9 % жирности) — 200 г;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 0,5 чайной ложки;

сахар — 1 стакан;

сливочное масло — 110 г;

ванильный сахар — 1,5 чайных ложек.

Приготовление:

Смешать творог и сливочное масло в миске. Добавить муку, разрыхлитель и ванильный сахар, хорошо перемешать и замесить тесто. Скатать его в шар. Завернуть тесто в пищевую плёнку и убрать в холодильник на 1,5-2 часа. Охлаждённое тесто нарезать тонкими пластами. Стаканом вырезать кружочки, посыпать их сахаром с одной стороны, сложить пополам и снова посыпать сахаром. Выпекать печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

