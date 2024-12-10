Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный заменитель мяса в подливе: насыщенный и ароматный вкус
Ритейл по-русски: Золотое яблоко начало экспансию Персидского залива
Ушные болезни у кошек: как предотвратить и распознать
Предотвращаем появление бабочки-белянки на капусте: проверенные меры
Крах науки в Аргентине: учёные бегут от нововведений Милея
Сбежал из дворца в Сирии — попал в пентхаус в Москве! Вот как Башар Асад живёт в России
У Трампа связаны руки: почему избранный президент США не может говорить об Украине?
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Почему выбор между кошкой и собакой важен

Творожное печенье — такое нежное и рассыпчатое, оно просто создано для зимнего чаепития

1:12
Еда

Сегодня мы расскажем вам о рецепте творожного печенья, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это нежное и вкусное лакомство придётся по вкусу как детям, так и взрослым, а готовить его совсем несложно!

печенье
Фото: flickr.com by Mark Bonica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
печенье

Ингредиенты для творожного печенья:

  • творог (9 % жирности) — 200 г;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 0,5 чайной ложки;
  • сахар — 1 стакан;
  • сливочное масло — 110 г;
  • ванильный сахар — 1,5 чайных ложек.

Приготовление:

  1. Смешать творог и сливочное масло в миске.
  2. Добавить муку, разрыхлитель и ванильный сахар, хорошо перемешать и замесить тесто. Скатать его в шар.
  3. Завернуть тесто в пищевую плёнку и убрать в холодильник на 1,5-2 часа.
  4. Охлаждённое тесто нарезать тонкими пластами.
  5. Стаканом вырезать кружочки, посыпать их сахаром с одной стороны,
  6. сложить пополам и снова посыпать сахаром.
  7. Выпекать печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Белоруссия запретила продажу гречки из России
Экономика и бизнес
Белоруссия запретила продажу гречки из России Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
У Трампа связаны руки: почему избранный президент США не может говорить об Украине?
Почему выбор между кошкой и собакой важен
Россия хочет улучшить отношения с США с помощью арестантов
Почему жидкость задерживается в организме и как это исправить
Никто из курских чиновников не покаялся в грехах, заявил Хинштейн
Первые симптомы ВИЧ: не пропустите предупреждающие знаки
Бывшая жена комика Славы Комиссаренко рассказала о насилии в своей семье
Гонка с дедлайнами или как избежать предновогоднего стресса
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.