Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы поделимся с вами секретом приготовления настоящего домашнего хвороста, который наверняка любила готовить ваша бабушка. Этот десерт покорит вас своим нежным вкусом и хрустящей корочкой. Присоединяйтесь, и мы вместе создадим вкуснейшее лакомство!

Фото: flickr.com by Blazej Pieczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Печенье хворост

Ингредиенты для хвороста:

1 яйцо,

100 г 20%-ной сметаны,

250 г муки,

1 столовая ложка сахара,

250 г растительного масла,

сахарная пудра.

Процесс приготовления:

Взбейте яйцо с сахаром. Добавьте сметану и перемешайте. Всыпьте муку и замесите тесто. Раскатайте тесто тонким слоем (примерно 2-3 сантиметра) и нарежьте его узкими полосками. Завяжите получившиеся ленты в неплотный узелок. Разогрейте растительное масло в глубокой жаропрочной посуде и обжарьте в нём узелки из теста в течение 3-4 минут. Выложите хворост на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Переложите готовое блюдо в тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Хво́рост — кондитерское изделие, тонкое и ломкое печенье.

