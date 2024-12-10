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Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка

1:09
Еда

Сегодня мы поделимся с вами секретом приготовления настоящего домашнего хвороста, который наверняка любила готовить ваша бабушка. Этот десерт покорит вас своим нежным вкусом и хрустящей корочкой. Присоединяйтесь, и мы вместе создадим вкуснейшее лакомство!

Печенье хворост
Фото: flickr.com by Blazej Pieczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Печенье хворост

Ингредиенты для хвороста:

  • 1 яйцо,
  • 100 г 20%-ной сметаны,
  • 250 г муки,
  • 1 столовая ложка сахара,
  • 250 г растительного масла,
  • сахарная пудра.

Процесс приготовления:

  1. Взбейте яйцо с сахаром.
  2. Добавьте сметану и перемешайте.
  3. Всыпьте муку и замесите тесто.
  4. Раскатайте тесто тонким слоем (примерно 2-3 сантиметра) и нарежьте его узкими полосками.
  5. Завяжите получившиеся ленты в неплотный узелок.
  6. Разогрейте растительное масло в глубокой жаропрочной посуде и обжарьте в нём узелки из теста в течение 3-4 минут.
  7. Выложите хворост на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
  8. Переложите готовое блюдо в тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Хво́рост кондитерское изделие, тонкое и ломкое печенье. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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