Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка

Сегодня мы поделимся с вами секретом приготовления настоящего домашнего хвороста, который наверняка любила готовить ваша бабушка. Этот десерт покорит вас своим нежным вкусом и хрустящей корочкой. Присоединяйтесь, и мы вместе создадим вкуснейшее лакомство!
Фото: flickr.com by Blazej Pieczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Печенье хворост
Ингредиенты для хвороста:
1 яйцо,
100 г 20%-ной сметаны,
250 г муки,
1 столовая ложка сахара,
250 г растительного масла,
сахарная пудра.
Процесс приготовления:
Взбейте яйцо с сахаром.
Добавьте сметану и перемешайте.
Всыпьте муку и замесите тесто.
Раскатайте тесто тонким слоем (примерно 2-3 сантиметра) и нарежьте его узкими полосками.
Завяжите получившиеся ленты в неплотный узелок.
Разогрейте растительное масло в глубокой жаропрочной посуде и обжарьте в нём узелки из теста в течение 3-4 минут.
Выложите хворост на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Переложите готовое блюдо в тарелку и посыпьте сахарной пудрой.
Уточнения
Хво́рост — кондитерское изделие, тонкое и ломкое печенье.