Сначала замочите лапшу в горячей воде, пока она не станет мягкой, затем слейте воду. На горячей сковороде обжарьте овощи и мясо по вашему выбору (например, нарезанную курицу, говядину) с чесноком и имбирем. Добавьте фунчозу и ароматный соус для жарки. Перемешайте все вместе, пока лапша не впитает ароматы и не станет нежной.
Создайте холодный салат с фунчозой. Отварите лапшу, как указано на упаковке, затем промойте ее под холодной водой и слейте воду. Перемешайте лапшу со свежими хрустящими овощами, такими как огурец, болгарский перец, тертая морковь, и травами, такими как кинза или мята. Приготовьте пикантную заправку, используя такие ингредиенты, как соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло и немного меда.
Размягчите лапшу, замочив ее в горячей воде. Используйте ее в качестве начинки для свежих спринг-роллов.
Смешайте размягченную лапшу со свежей зеленью, вареными креветками или нарезанным тофу и заверните их в обертки из рисовой бумаги.
Размягченную лапшу можно использовать в качестве вкусной начинки для фаршированных овощей, таких как перец или голубцы.
Смешайте лапшу с мясным фаршем (например, свиным или говяжьим), зеленью и приправами. Затем нафаршируйте овощи и варите до готовности.
Фунчо́за (дунг. 粉條子 фынтёзы II-I-II, 粉條兒 фынтёр II-I, кит. трад. 粉絲, упр. 粉丝, пиньинь fěnsī, палл. фэньсы, обиходные названия — «стеклянная, крахмальная, китайская лапша») — блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши (т. н. стеклянная лапша) с приправами из маринованного перца и джусая, моркови, редьки, лука и других овощей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.