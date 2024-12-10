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Не знаете, что приготовить из фунчозы? Топ-4 блюда из лапши

1:38
Еда

Фунчоза с овощами

Сначала замочите лапшу в горячей воде, пока она не станет мягкой, затем слейте воду. На горячей сковороде обжарьте овощи и мясо по вашему выбору (например, нарезанную курицу, говядину) с чесноком и имбирем. Добавьте  фунчозу и ароматный соус для жарки. Перемешайте все вместе, пока лапша не впитает ароматы и не станет нежной.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Холодный салат

Создайте холодный салат с фунчозой. Отварите лапшу, как указано на упаковке, затем промойте ее под холодной водой и слейте воду. Перемешайте лапшу со свежими хрустящими овощами, такими как огурец, болгарский перец, тертая морковь, и травами, такими как кинза или мята. Приготовьте пикантную заправку, используя такие ингредиенты, как соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло и немного меда.

Спринг-роллы

Размягчите лапшу, замочив ее в горячей воде. Используйте ее в качестве начинки для свежих спринг-роллов.

Смешайте размягченную лапшу со свежей зеленью, вареными креветками или нарезанным тофу и заверните их в обертки из рисовой бумаги. 

Фаршированный перец или голубцы

Размягченную лапшу можно использовать в качестве вкусной начинки для фаршированных овощей, таких как перец или голубцы.

Смешайте лапшу с мясным фаршем (например, свиным или говяжьим), зеленью и приправами. Затем нафаршируйте овощи и варите до готовности.

 

Уточнения

Фунчо́за (дунг. 粉條子 фынтёзы II-I-II, 粉條兒 фынтёр II-I, кит. трад. 粉絲, упр. 粉丝, пиньинь fěnsī, палл. фэньсы, обиходные названия — «стеклянная, крахмальная, китайская лапша») — блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши (т. н. стеклянная лапша) с приправами из маринованного перца и джусая, моркови, редьки, лука и других овощей.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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