Цитрусовая приправа для выпечки: невероятный аромат и вкус ваших новогодних шедевров

В преддверии Нового года хотим поделиться с вами рецептом восхитительной приправы для праздничной выпечки, которая наполнит ваши кексы, пироги или торты невероятным ароматом.
Сочетание цитрусовых нот с корицей и сахарной пудрой создаёт поистине волшебное звучание, которое пробуждает чувства с первого вдоха.
Признаться, один только аромат этой приправы запросто поднимает настроение!
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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