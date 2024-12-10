Цитрусовая приправа для выпечки: невероятный аромат и вкус ваших новогодних шедевров

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

В преддверии Нового года хотим поделиться с вами рецептом восхитительной приправы для праздничной выпечки, которая наполнит ваши кексы, пироги или торты невероятным ароматом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Апельсины

Сочетание цитрусовых нот с корицей и сахарной пудрой создаёт поистине волшебное звучание, которое пробуждает чувства с первого вдоха.

Признаться, один только аромат этой приправы запросто поднимает настроение!

Ингредиенты:

апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

сахарный песок — 100 г;

корица — 0,5 ч. л.;

соль — 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Ошпарить апельсин и лимон кипятком, чтобы усилить их аромат. Острым ножом срезать кожуру, удалить белую плёнку. Нарезать кожуру на небольшие брусочки и высушить в духовке при температуре 80-100 градусов в течение 30-40 минут, приоткрыв дверцу. Измельчить высушенную цедру в блендере или кофемолке вместе с сахаром и корицей до состояния пудры. Добавить приправу в выпечку или утренний чай для поднятия настроения.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.





Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



