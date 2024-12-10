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Цитрусовая приправа для выпечки: невероятный аромат и вкус ваших новогодних шедевров

1:14
Еда

В преддверии Нового года хотим поделиться с вами рецептом восхитительной приправы для праздничной выпечки, которая наполнит ваши кексы, пироги или торты невероятным ароматом.

Апельсины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсины

Сочетание цитрусовых нот с корицей и сахарной пудрой создаёт поистине волшебное звучание, которое пробуждает чувства с первого вдоха.

Признаться, один только аромат этой приправы запросто поднимает настроение!

Ингредиенты:

  • апельсин — 1 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • сахарный песок — 100 г;
  • корица — 0,5 ч. л.;
  • соль — 1 щепотка.

Процесс приготовления:

  1. Ошпарить апельсин и лимон кипятком, чтобы усилить их аромат.
  2. Острым ножом срезать кожуру, удалить белую плёнку.
  3. Нарезать кожуру на небольшие брусочки и высушить в духовке при температуре 80-100 градусов в течение 30-40 минут, приоткрыв дверцу.
  4. Измельчить высушенную цедру в блендере или кофемолке вместе с сахаром и корицей до состояния пудры.
  5. Добавить приправу в выпечку или утренний чай для поднятия настроения.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
 

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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