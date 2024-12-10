Оригинальный шоколадный мусс — готовится проще простого из батончиков Mars

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадный мусс — это нежный и воздушный десерт, который придётся по вкусу любителям шоколада. Он очень прост в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов. Этот мусс станет отличным дополнением к праздничному столу или просто порадует вас в обычный день.

Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шоколадный мусс

Ингредиенты:

4 шоколадных батончика (например, Mars);

100 мл молока;

2 столовые ложки какао;

3 яичных белка.

Приготовление:

Растопите шоколадные батончики и молоко на медленном огне, постоянно помешивая. Добавьте какао и взбейте блендером до получения однородной массы. Взбейте яичные белки до образования крепкой пены. Аккуратно смешайте белковую массу с шоколадной смесью. Разлейте мусс по порционным чашкам и поставьте в холодильник на 2-3 часа для охлаждения и застывания.

Уточнения

Мусс (фр. mousse — «пена») — несладкое или сладкое блюдо французской кухни.





Батончик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик).

