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Оригинальный шоколадный мусс — готовится проще простого из батончиков Mars

0:56
Еда

Шоколадный мусс — это нежный и воздушный десерт, который придётся по вкусу любителям шоколада. Он очень прост в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов. Этот мусс станет отличным дополнением к праздничному столу или просто порадует вас в обычный день.

Шоколадный мусс
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадный мусс

Ингредиенты:

  • 4 шоколадных батончика (например, Mars);
  • 100 мл молока;
  • 2 столовые ложки какао;
  • 3 яичных белка.

Приготовление:

  1. Растопите шоколадные батончики и молоко на медленном огне, постоянно помешивая.
  2. Добавьте какао и взбейте блендером до получения однородной массы.
  3. Взбейте яичные белки до образования крепкой пены.
  4. Аккуратно смешайте белковую массу с шоколадной смесью.
  5. Разлейте мусс по порционным чашкам и поставьте в холодильник на 2-3 часа для охлаждения и застывания.

Уточнения

Мусс (фр. mousse — «пена») — несладкое или сладкое блюдо французской кухни.
 

Батончик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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