Оригинальный шоколадный мусс — готовится проще простого из батончиков Mars

Шоколадный мусс — это нежный и воздушный десерт, который придётся по вкусу любителям шоколада. Он очень прост в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов. Этот мусс станет отличным дополнением к праздничному столу или просто порадует вас в обычный день.
Ингредиенты:
Приготовление:
Мусс (фр. mousse — «пена») — несладкое или сладкое блюдо французской кухни.
Батончик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик).
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