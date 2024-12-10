Идеи сытных и быстрых в приготовлении ужинов, которые понравятся всей семье

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированная мускатная тыква

Обжарьте половинки мускатной тыквы с ароматной начинкой из киноа, клюквы и орехов пекан. Сверху сбрызните бальзамической глазурью для красивого оттенка.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рис с овощами

Гриб Веллингтон

Приготовьте пикантный гриб Веллингтон, завернув смесь обжаренных грибов, шпината и чеснока в слоеное тесто. Выпекайте до золотистого цвета, чтобы получить восхитительное блюдо.

Овощной рататуй

Подавайте яркий овощной рататуй со слоями тонко нарезанных кабачков, баклажанов и помидоров. Запекайте до готовности и украсьте свежей зеленью, такой как базилик и тимьян.

Жаркое из цветной капусты

Обжарьте целую цветную капусту, смазанную смесью оливкового масла и зелени. Это блюдо можно подать со сливочно-грибным соусом.

Болгарский перец, фаршированный киноа

Нафаршируйте разноцветный болгарский перец смесью киноа и черной фасоли, приправленной тмином и паприкой. Запекайте, пока перец не станет мягким, и подавайте с томатной сальсой.

Ризотто с тыквой

Приготовьте рис Арборио с тыквенным пюре, овощным бульоном и небольшим количеством мускатного ореха для роскошной текстуры и вкуса.

Уточнения

Ризо́тто (итал. risotto, означает «маленький рис») — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом.

