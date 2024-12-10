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Какие блюда понравятся символу 2025 года — Зеленой Змее

1:54
Еда

Символ 2025 года по восточному календарю — Зеленая Деревянная Змея. Чтобы задобрить этот мудрый и загадочный знак, важно продумать свой образ, оформление дома и новогодний стол.

Новый Год
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Новый Год

Какие цвета выбрать для новогоднего наряда

Деревянная Змея отдает предпочтение природным оттенкам и элегантности.

Лучше всего подойдут:

  • Зеленый — символ обновления и роста.
  • Серый и песочный — спокойные базовые цвета.
  • Золотой — для тех, кто хочет добавить яркости и роскоши.
  • Коричневый и черный — стильные и универсальные варианты.

Выбирайте одежду из натуральных тканей, таких как шелк, хлопок или лен. Это подчеркнет гармонию с природой, что особенно важно для символа года.

Особенности нарядов для женщин и мужчин

  • Для женщин: классическое вечернее платье — идеальный выбор. Могут быть блестки, пайетки или змеиные принты, но без перебора.
  • Для мужчин: простой, но элегантный классический костюм. Допустимы аксессуары с золотыми или зелеными акцентами.

Важно! Изделия из змеиной кожи категорически под запретом — это может не понравиться символу года.

Что должно быть на новогоднем столе

Символ года ценит разнообразие, поэтому меню должно быть насыщенным и оригинальным.

  • Основные блюда: рекомендуются легкие и полезные блюда. Из мяса подойдут кролик, утка, курица или индейка.
  • Овощи и фрукты: чем больше свежих продуктов, тем лучше. Дополните стол яркой зеленью.
  • Десерты: лучше всего выбрать варианты с ягодами — клубникой, голубикой или малиной.
  • Напитки: крепкий алкоголь лучше исключить, отдайте предпочтение легким винам или коктейлям.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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