Какие блюда понравятся символу 2025 года — Зеленой Змее

Символ 2025 года по восточному календарю — Зеленая Деревянная Змея. Чтобы задобрить этот мудрый и загадочный знак, важно продумать свой образ, оформление дома и новогодний стол.
Деревянная Змея отдает предпочтение природным оттенкам и элегантности.
Лучше всего подойдут:
Выбирайте одежду из натуральных тканей, таких как шелк, хлопок или лен. Это подчеркнет гармонию с природой, что особенно важно для символа года.
Важно! Изделия из змеиной кожи категорически под запретом — это может не понравиться символу года.
Символ года ценит разнообразие, поэтому меню должно быть насыщенным и оригинальным.
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
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