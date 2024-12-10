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Праздничный картофель со сливками: гости будут в восторге

1:54
Еда

Готовить к празднику часто приходится на скорую руку, особенно когда времени мало, а хочется удивить гостей. Этот рецепт поможет приготовить ароматное, сытное и красивое блюдо из картофеля всего за полчаса. Минимум усилий — максимум вкуса!

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Ингредиенты:

  • Картофель (крупный) — 4 шт.,
  • сыр — 200 г, сливки (жирность 20%) — 250 мл,
  • орегано — 1 ч. л.,
  • специи и соль — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Промойте и очистите картофель, затем нарежьте его круглыми пластинами толщиной 3-5 мм. Это обеспечит равномерное приготовление и мягкую текстуру.
  2. В отдельной миске смешайте соль, специи и орегано. Натрите картофельные ломтики этой смесью, чтобы каждый кусочек пропитался ароматами.
  3. Возьмите форму для запекания и уложите в нее половину подготовленного картофеля. Сверху посыпьте половиной тертого сыра. Затем выложите оставшийся картофель, снова посыпьте сыром и залейте сливками.
  4. Разогрейте духовку до 190°C. Запекайте блюдо 30 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр — румяным и аппетитным. Подавайте горячим, прямо из духовки.

Почему этот рецепт идеален для праздников

  • Экономия времени: блюдо готовится быстро и не требует сложной подготовки.
  • Простой набор ингредиентов: все необходимое легко найти в магазине.
  • Эффектная подача: слоеная структура с румяной сырной корочкой смотрится аппетитно на праздничном столе.

Этот картофель подойдет как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу и рыбе. Простой, но вкусный рецепт, который выручит даже в самый напряженный день.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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