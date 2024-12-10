Праздничный картофель со сливками: гости будут в восторге

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить к празднику часто приходится на скорую руку, особенно когда времени мало, а хочется удивить гостей. Этот рецепт поможет приготовить ароматное, сытное и красивое блюдо из картофеля всего за полчаса. Минимум усилий — максимум вкуса!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Ингредиенты:

Картофель (крупный) — 4 шт.,

сыр — 200 г, сливки (жирность 20%) — 250 мл,

орегано — 1 ч. л.,

специи и соль — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Промойте и очистите картофель, затем нарежьте его круглыми пластинами толщиной 3-5 мм. Это обеспечит равномерное приготовление и мягкую текстуру. В отдельной миске смешайте соль, специи и орегано. Натрите картофельные ломтики этой смесью, чтобы каждый кусочек пропитался ароматами. Возьмите форму для запекания и уложите в нее половину подготовленного картофеля. Сверху посыпьте половиной тертого сыра. Затем выложите оставшийся картофель, снова посыпьте сыром и залейте сливками. Разогрейте духовку до 190°C. Запекайте блюдо 30 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр — румяным и аппетитным. Подавайте горячим, прямо из духовки.

Почему этот рецепт идеален для праздников

Экономия времени: блюдо готовится быстро и не требует сложной подготовки.

Простой набор ингредиентов: все необходимое легко найти в магазине.

Эффектная подача: слоеная структура с румяной сырной корочкой смотрится аппетитно на праздничном столе.

Этот картофель подойдет как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу и рыбе. Простой, но вкусный рецепт, который выручит даже в самый напряженный день.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

