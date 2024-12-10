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Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно

1:27
Еда

Итальянский деревенский яблочный пирог — простой и безумно вкусный десерт, который легко приготовить. Для этого потребуется всего 15-20 минут и несколько доступных ингредиентов.

Шарлотка
Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка

Ингредиенты:

  • мука — 180 г;
  • сахар — 140 г;
  • молоко — 120 мл;
  • яблоки — 3 штуки;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйцо — 1 штука + яичный желток;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Приготовление:

  1. Взбить яйца и желток с сахаром, пока масса не побелеет.
  2. Растопить сливочное масло и остудить. Добавить половину масла в яичную смесь, затем влить молоко и перемешать.
  3. Просеять муку с разрыхлителем и добавить в тесто. Тщательно перемешать до однородной консистенции.
  4. Очистить яблоки, удалить сердцевину и нарезать их дольками.
  5. Застелить дно формы пергаментом, смазать бока сливочным маслом и вылить тесто. Разровнять поверхность и выложить яблочные дольки по кругу.
  6. Полить пирог оставшимся растопленным маслом и посыпать сахаром.
  7. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистого цвета.
  8. Остудить пирог на решётке, затем переложить на блюдо.

Подавать итальянский деревенский яблочный пирог порционными кусочками.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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