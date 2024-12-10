Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно

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Итальянский деревенский яблочный пирог — простой и безумно вкусный десерт, который легко приготовить. Для этого потребуется всего 15-20 минут и несколько доступных ингредиентов.

Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шарлотка

Ингредиенты:

мука — 180 г;

сахар — 140 г;

молоко — 120 мл;

яблоки — 3 штуки;

сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 штука + яичный желток;

разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Приготовление:

Взбить яйца и желток с сахаром, пока масса не побелеет. Растопить сливочное масло и остудить. Добавить половину масла в яичную смесь, затем влить молоко и перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и добавить в тесто. Тщательно перемешать до однородной консистенции. Очистить яблоки, удалить сердцевину и нарезать их дольками. Застелить дно формы пергаментом, смазать бока сливочным маслом и вылить тесто. Разровнять поверхность и выложить яблочные дольки по кругу. Полить пирог оставшимся растопленным маслом и посыпать сахаром. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Остудить пирог на решётке, затем переложить на блюдо.

Подавать итальянский деревенский яблочный пирог порционными кусочками.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.

