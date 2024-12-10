Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
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Итальянский деревенский яблочный пирог — простой и безумно вкусный десерт, который легко приготовить. Для этого потребуется всего 15-20 минут и несколько доступных ингредиентов.
Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка
Ингредиенты:
- мука — 180 г;
- сахар — 140 г;
- молоко — 120 мл;
- яблоки — 3 штуки;
- сливочное масло — 50 г;
- яйцо — 1 штука + яичный желток;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка.
Приготовление:
- Взбить яйца и желток с сахаром, пока масса не побелеет.
- Растопить сливочное масло и остудить. Добавить половину масла в яичную смесь, затем влить молоко и перемешать.
- Просеять муку с разрыхлителем и добавить в тесто. Тщательно перемешать до однородной консистенции.
- Очистить яблоки, удалить сердцевину и нарезать их дольками.
- Застелить дно формы пергаментом, смазать бока сливочным маслом и вылить тесто. Разровнять поверхность и выложить яблочные дольки по кругу.
- Полить пирог оставшимся растопленным маслом и посыпать сахаром.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистого цвета.
- Остудить пирог на решётке, затем переложить на блюдо.
Подавать итальянский деревенский яблочный пирог порционными кусочками.
Уточнения
Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру