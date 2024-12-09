Рецепт драников, который понравится даже привередам

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический рецепт драников удивляет своей простотой и аутентичностью. Он исключает использование муки, а стремление сделать блюдо еще легче привело к появлению вариации без яиц. Этот рецепт — идеальный выбор для тех, кто ищет традиционный вкус с минимальным количеством ингредиентов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Драники

Что потребуется для приготовления

Картофель — 500 г

Репчатый лук — 50 г

Растительное масло — для жарки

Соль — по вкусу

Эти базовые ингредиенты делают драники невероятно простыми, но их вкус сохраняется насыщенным и традиционным.

Как приготовить драники без муки и яиц

Подготовка овощей

Очистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке, чтобы масса стала однородной. Лишний сок, который выделится из картофеля, аккуратно слейте — он может сделать тесто слишком жидким.

Очистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке, чтобы масса стала однородной. Лишний сок, который выделится из картофеля, аккуратно слейте — он может сделать тесто слишком жидким. Смешивание ингредиентов

Перемешайте натертые овощи и добавьте соль по вкусу. Никаких дополнительных добавок не требуется, чтобы сохранить оригинальный вкус.

Перемешайте натертые овощи и добавьте соль по вкусу. Никаких дополнительных добавок не требуется, чтобы сохранить оригинальный вкус. Обжаривание

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте драники с двух сторон до золотистой корочки. Приготовленные таким способом, они будут мягкими внутри и хрустящими снаружи.

Вариант с добавлением муки и яиц

Если вы решите следовать более привычной рецептуре, добавьте в картофельную массу одну-две ложки муки и одно куриное яйцо. Это сделает драники более плотными и позволит сохранить форму при жарке.

Итог

Драники без муки и яиц — это возвращение к старинной традиции, где главным остается вкус картофеля. Легкие, нежные и хрустящие, они идеально подойдут для тех, кто стремится к минимализму в кулинарии.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

