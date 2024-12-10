Макароны с курицей и овощами на сковороде — части курочки и овощи можно брать любые

Макароны с курицей и овощами на сковороде — простое и вкусное блюдо, которое готовится быстро и легко. Оно подойдёт даже начинающим кулинарам. Набор овощей может быть разным, а макароны можно выбрать любой формы. Курицу тоже можно использовать любую: филе, крылышки или ножки. Важно, чтобы кусочки были примерно одинакового размера.
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Макароны с курицей и овощами
Ингредиенты:
курица — 250 г;
макароны — 150 г;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
перец болгарский — 1/2 шт.;
помидор — 1 шт.;
сельдерей — 1 черешок;
зелень — по вкусу;
чеснок — по вкусу;
соль и специи — по вкусу.
Приготовление:
На разогретой сковороде обжарить лук, затем добавить нарезанную кубиками морковь. Обжарить лук и морковь вместе 2-3 минуты. Поставить на огонь кастрюлю для варки макарон.
Нарезать курицу кусочками и отправить в сковороду. Сделать средний огонь.
Перемешать и обжаривать курицу с луком и морковью 10 минут, накрыв сковороду крышкой. Добавить нарезанный сельдерей и снова накрыть крышкой.
Через 5 минут выложить нарезанный болгарский перец. В это время сварить макароны до полуготовности и слить воду через дуршлаг.
Добавить макароны в сковороду к курице и овощам.
Мелко нарезать помидор без шкурки и выложить его в сковороду.
Посолить и добавить специи по вкусу. Например, паприку. Держать сковороду на огне ещё 5-7 минут, чтобы макароны пропитались соками овощей и курицы.
Готовые макароны с курицей и овощами можно подавать на стол, украсив зеленью.
Уточнения
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.