Макароны с курицей и овощами на сковороде — части курочки и овощи можно брать любые

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны с курицей и овощами на сковороде — простое и вкусное блюдо, которое готовится быстро и легко. Оно подойдёт даже начинающим кулинарам. Набор овощей может быть разным, а макароны можно выбрать любой формы. Курицу тоже можно использовать любую: филе, крылышки или ножки. Важно, чтобы кусочки были примерно одинакового размера.

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Макароны с курицей и овощами

Ингредиенты:

курица — 250 г;

макароны — 150 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

перец болгарский — 1/2 шт.;

помидор — 1 шт.;

сельдерей — 1 черешок;

зелень — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

На разогретой сковороде обжарить лук, затем добавить нарезанную кубиками морковь. Обжарить лук и морковь вместе 2-3 минуты. Поставить на огонь кастрюлю для варки макарон. Нарезать курицу кусочками и отправить в сковороду. Сделать средний огонь. Перемешать и обжаривать курицу с луком и морковью 10 минут, накрыв сковороду крышкой. Добавить нарезанный сельдерей и снова накрыть крышкой. Через 5 минут выложить нарезанный болгарский перец. В это время сварить макароны до полуготовности и слить воду через дуршлаг. Добавить макароны в сковороду к курице и овощам. Мелко нарезать помидор без шкурки и выложить его в сковороду. Посолить и добавить специи по вкусу. Например, паприку. Держать сковороду на огне ещё 5-7 минут, чтобы макароны пропитались соками овощей и курицы.

Готовые макароны с курицей и овощами можно подавать на стол, украсив зеленью.

Уточнения

maccheroni

(итал.) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

