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Макароны с курицей и овощами на сковороде — части курочки и овощи можно брать любые

1:52
Еда

Макароны с курицей и овощами на сковороде — простое и вкусное блюдо, которое готовится быстро и легко. Оно подойдёт даже начинающим кулинарам. Набор овощей может быть разным, а макароны можно выбрать любой формы. Курицу тоже можно использовать любую: филе, крылышки или ножки. Важно, чтобы кусочки были примерно одинакового размера.

Макароны с курицей и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Макароны с курицей и овощами

Ингредиенты:

  • курица — 250 г;
  • макароны — 150 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец болгарский — 1/2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • сельдерей — 1 черешок;
  • зелень — по вкусу;
  • чеснок — по вкусу;
  • соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. На разогретой сковороде обжарить лук, затем добавить нарезанную кубиками морковь. Обжарить лук и морковь вместе 2-3 минуты. Поставить на огонь кастрюлю для варки макарон.
  2. Нарезать курицу кусочками и отправить в сковороду. Сделать средний огонь.
  3. Перемешать и обжаривать курицу с луком и морковью 10 минут, накрыв сковороду крышкой. Добавить нарезанный сельдерей и снова накрыть крышкой.
  4. Через 5 минут выложить нарезанный болгарский перец. В это время сварить макароны до полуготовности и слить воду через дуршлаг.
  5. Добавить макароны в сковороду к курице и овощам.
  6. Мелко нарезать помидор без шкурки и выложить его в сковороду.
  7. Посолить и добавить специи по вкусу. Например, паприку. Держать сковороду на огне ещё 5-7 минут, чтобы макароны пропитались соками овощей и курицы.

Готовые макароны с курицей и овощами можно подавать на стол, украсив зеленью.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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