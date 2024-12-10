Легкие праздничные салаты, которые вы полюбите

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы устали от тяжести после праздничных застолий? Пришло время заменить традиционные майонезные салаты на легкие, но не менее вкусные варианты. Эти три рецепта помогут разнообразить ваш стол, сохранив при этом ощущение легкости.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Новый Год

Рождественский венок: изысканная простота

Чтобы приготовить это блюдо, начните с основы: промойте и высушите листья салата, руколы или шпината. Разложите их на тарелке в форме венка.

Далее нарежьте на ломтики две вареные свеклы и разложите их поверх зелени. Дополните композицию дольками двух мандаринов, которые придадут блюду яркость и сочность.

Разломайте 100 г сыра фета на маленькие кусочки и равномерно распределите их. Добавьте горсть орехов пекан для текстуры. Заправка готовится легко: смешайте 3 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку меда, соль и перец. Полейте салат заправкой или подавайте отдельно.

Мясной салат с яблоком: сытность и свежесть

Для этого салата возьмите 150 г листьев салата (например, латук или радиччо). Разложите их на тарелке. Разрежьте пополам 8-10 помидоров черри, нарежьте тонкой соломкой одну морковь и маленькими кубиками одно зеленое яблоко. Чтобы яблоко не потемнело, сбрызните его лимонным соком.

Добавьте 100 г мягкого сыра (например, моцареллы), нарезанного кубиками, и перемешайте ингредиенты. Тонко нарежьте 100 г вяленого или запеченного мяса, сверните его в рулетики и уложите сверху.

Заправка проста: смешайте 3 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку лимонного сока, соль и перец. Полейте салат или подайте соус отдельно.

Праздничный салат с авокадо: нотки экзотики

Этот салат начинается с зелени. Возьмите 100 г руколы, шпината или латука, разложите их на тарелке. Сверху добавьте 8-10 разрезанных пополам помидоров черри.

Очистите одно авокадо и нарежьте кубиками либо слегка разомните его. Разложите 100 г мягкого сыра (рикотты или творожного) на салат и посыпьте блюдо 2 столовыми ложками обжаренных орехов (миндаля или грецких).

Для заправки смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку меда, соль и перец. Полейте салат перед подачей.

Итог

Эти рецепты не только украсят ваш стол, но и подарят ощущение легкости. Праздничный ужин больше не будет ассоциироваться с тяжестью в желудке. Попробуйте эти салаты и откройте для себя новую гастрономическую эстетику!