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Новый год со вкусом: салат, который удивит гостей

2:17
Еда

Каждая хозяйка сталкивается с вопросом: что поставить на праздничный стол, чтобы блюдо получилось одновременно вкусным, сытным и не требовало сложных манипуляций? Этот слоеный салат с курицей — идеальное решение. Он впечатлит гостей нежным вкусом и яркой подачей.

Салат Зимний
Фото: commons.wikimedia.org by Tərxan Paşazadə, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Зимний

В чем изюминка

Сочетание копченой курицы, свежести яблока и маринованного лука делает этот салат насыщенным и многогранным. А мягкие слои сыра, моркови и яиц добавляют блюду аппетитную текстуру.

Что нужно для приготовления

  • Куриная грудка (копченая) — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твердый — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Майонез (или любой соус по вкусу)
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Уксус — 1 ст. л.
  • Кипяток — 200 мл

Как приготовить

1. Подготовьте ингредиенты

Отварите морковь до мягкости, а яйца — вкрутую.

2. Замаринуйте лук

Нарежьте лук тонкими полукольцами, сложите в миску и залейте маринадом. Для маринада смешайте сахар, соль и уксус, затем залейте эту смесь кипятком.

3. Подготовьте основные компоненты

Копченую курицу нарежьте соломкой. Морковь, сыр, яйца и яблоко натрите на крупной терке.

4. Формируйте слои

В глубокой тарелке выложите слои в следующем порядке:

  • Морковь (половина);
  • Тертые яблоки;
  • Копченая курица;
  • Майонез;
  • Маринованный лук;
  • Тертый сыр (половина);
  • Яйца;
  • Оставшаяся морковь.

5. Завершающий штрих

Покройте салат майонезом со всех сторон, сверху посыпьте оставшимся сыром.

6. Охладите и подавайте

Перед подачей дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа.

Подача

Этот салат не только вкусен, но и выглядит эффектно. Подайте его в прозрачной форме или на красивой тарелке, чтобы слои были видны. Дополните свежей зеленью для яркости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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