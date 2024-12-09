Новый год со вкусом: салат, который удивит гостей

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка сталкивается с вопросом: что поставить на праздничный стол, чтобы блюдо получилось одновременно вкусным, сытным и не требовало сложных манипуляций? Этот слоеный салат с курицей — идеальное решение. Он впечатлит гостей нежным вкусом и яркой подачей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tərxan Paşazadə, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат Зимний

В чем изюминка

Сочетание копченой курицы, свежести яблока и маринованного лука делает этот салат насыщенным и многогранным. А мягкие слои сыра, моркови и яиц добавляют блюду аппетитную текстуру.

Что нужно для приготовления

Куриная грудка (копченая) — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр твердый — 200 г

Яйца — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Майонез (или любой соус по вкусу)

Сахар — 2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Уксус — 1 ст. л.

Кипяток — 200 мл

Как приготовить

1. Подготовьте ингредиенты

Отварите морковь до мягкости, а яйца — вкрутую.

2. Замаринуйте лук

Нарежьте лук тонкими полукольцами, сложите в миску и залейте маринадом. Для маринада смешайте сахар, соль и уксус, затем залейте эту смесь кипятком.

3. Подготовьте основные компоненты

Копченую курицу нарежьте соломкой. Морковь, сыр, яйца и яблоко натрите на крупной терке.

4. Формируйте слои

В глубокой тарелке выложите слои в следующем порядке:

Морковь (половина);

Тертые яблоки;

Копченая курица;

Майонез;

Маринованный лук;

Тертый сыр (половина);

Яйца;

Оставшаяся морковь.

5. Завершающий штрих

Покройте салат майонезом со всех сторон, сверху посыпьте оставшимся сыром.

6. Охладите и подавайте

Перед подачей дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа.

Подача

Этот салат не только вкусен, но и выглядит эффектно. Подайте его в прозрачной форме или на красивой тарелке, чтобы слои были видны. Дополните свежей зеленью для яркости.