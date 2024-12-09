Новый год со вкусом: салат, который удивит гостей

Каждая хозяйка сталкивается с вопросом: что поставить на праздничный стол, чтобы блюдо получилось одновременно вкусным, сытным и не требовало сложных манипуляций? Этот слоеный салат с курицей — идеальное решение. Он впечатлит гостей нежным вкусом и яркой подачей.
Сочетание копченой курицы, свежести яблока и маринованного лука делает этот салат насыщенным и многогранным. А мягкие слои сыра, моркови и яиц добавляют блюду аппетитную текстуру.
1. Подготовьте ингредиенты
Отварите морковь до мягкости, а яйца — вкрутую.
2. Замаринуйте лук
Нарежьте лук тонкими полукольцами, сложите в миску и залейте маринадом. Для маринада смешайте сахар, соль и уксус, затем залейте эту смесь кипятком.
3. Подготовьте основные компоненты
Копченую курицу нарежьте соломкой. Морковь, сыр, яйца и яблоко натрите на крупной терке.
4. Формируйте слои
В глубокой тарелке выложите слои в следующем порядке:
5. Завершающий штрих
Покройте салат майонезом со всех сторон, сверху посыпьте оставшимся сыром.
6. Охладите и подавайте
Перед подачей дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа.
Этот салат не только вкусен, но и выглядит эффектно. Подайте его в прозрачной форме или на красивой тарелке, чтобы слои были видны. Дополните свежей зеленью для яркости.
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