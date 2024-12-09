Шоколадно-апельсиновый кекс: аромат этого десерта — это что-то волшебное

Иногда так хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным и ароматным. Предлагаем вам попробовать приготовить апельсиновый кекс с шоколадом и миндалем — это настоящее лакомство, которое подарит вам праздничное настроение и уют.
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Шоколадный кекс
Ингредиенты:
1 апельсин,
125 г тростникового сахара,
200 г чёрного шоколада,
100 г миндаля,
3 яйца,
½ ч. л. пекарского порошка,
цедра апельсина для украшения.
Приготовление:
Вымойте апельсин и положите его в кастрюлю. Добавьте стакан воды и поставьте на средний огонь. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и на слабом огне варите апельсин 30 минут.
Готовый апельсин разрежьте пополам, вытащив из него косточки. Поместите его в блендер, добавьте 5 столовых ложек воды, в которой варили апельсин, и полностью измельчите его.
Растопите шоколад (лучше всего делать это на водяной бане). В растопленный шоколад добавьте апельсиновое пюре, сахар, измельчённый миндаль, яичные желтки и пекарский порошок.
Взбейте белки до крепкой пены и добавьте их к шоколадно-апельсиновой массе.
Выложите тесто в форму, выстеленную пергаментной бумагой, и поставьте в разогретую до 160 градусов духовку на один час.
Когда кекс будет готов, полейте его растопленным шоколадом и украсьте апельсиновой цедрой.
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.