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Шоколадно-апельсиновый кекс: аромат этого десерта — это что-то волшебное

Еда

Иногда так хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным и ароматным. Предлагаем вам попробовать приготовить апельсиновый кекс с шоколадом и миндалем — это настоящее лакомство, которое подарит вам праздничное настроение и уют.

Шоколадный кекс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный кекс

Ингредиенты:

  • 1 апельсин,
  • 125 г тростникового сахара,
  • 200 г чёрного шоколада,
  • 100 г миндаля,
  • 3 яйца,
  • &frac12 ч. л. пекарского порошка,
  • цедра апельсина для украшения.

Приготовление:

  1. Вымойте апельсин и положите его в кастрюлю. Добавьте стакан воды и поставьте на средний огонь. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и на слабом огне варите апельсин 30 минут.
  2. Готовый апельсин разрежьте пополам, вытащив из него косточки. Поместите его в блендер, добавьте 5 столовых ложек воды, в которой варили апельсин, и полностью измельчите его.
  3. Растопите шоколад (лучше всего делать это на водяной бане). В растопленный шоколад добавьте апельсиновое пюре, сахар, измельчённый миндаль, яичные желтки и пекарский порошок.
  4. Взбейте белки до крепкой пены и добавьте их к шоколадно-апельсиновой массе.
  5. Выложите тесто в форму, выстеленную пергаментной бумагой, и поставьте в разогретую до 160 градусов духовку на один час.
  6. Когда кекс будет готов, полейте его растопленным шоколадом и украсьте апельсиновой цедрой.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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