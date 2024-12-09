Шоколадно-апельсиновый кекс: аромат этого десерта — это что-то волшебное

Иногда так хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным и ароматным. Предлагаем вам попробовать приготовить апельсиновый кекс с шоколадом и миндалем — это настоящее лакомство, которое подарит вам праздничное настроение и уют.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный кекс

Ингредиенты:

1 апельсин,

125 г тростникового сахара,

200 г чёрного шоколада,

100 г миндаля,

3 яйца,

½ ч. л. пекарского порошка,

цедра апельсина для украшения.

Приготовление:

Вымойте апельсин и положите его в кастрюлю. Добавьте стакан воды и поставьте на средний огонь. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и на слабом огне варите апельсин 30 минут. Готовый апельсин разрежьте пополам, вытащив из него косточки. Поместите его в блендер, добавьте 5 столовых ложек воды, в которой варили апельсин, и полностью измельчите его. Растопите шоколад (лучше всего делать это на водяной бане). В растопленный шоколад добавьте апельсиновое пюре, сахар, измельчённый миндаль, яичные желтки и пекарский порошок. Взбейте белки до крепкой пены и добавьте их к шоколадно-апельсиновой массе. Выложите тесто в форму, выстеленную пергаментной бумагой, и поставьте в разогретую до 160 градусов духовку на один час. Когда кекс будет готов, полейте его растопленным шоколадом и украсьте апельсиновой цедрой.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



