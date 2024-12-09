Идеальный завтрак за полчаса: рецепт овсяной запеканки

Что приготовить, если хочется вкусного, полезного и необычного завтрака? Ответ прост: овсяная запеканка с яблоками и пряностями. Этот вариант порадует как любителей каши, так и тех, кто хочет разнообразить утреннее меню.
Благодаря сочетанию овсяных хлопьев, яблок и корицы запеканка получается мягкой, ароматной и с приятной текстурой. А главное — готовится она из доступных продуктов!
1. Подготовьте форму и разогрейте духовку
Включите духовку на 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом.
2. Запарьте овсяные хлопья
Залейте их кипятком, накройте крышкой и оставьте на 3-5 минут.
3. Подготовьте яблоки
Удалите сердцевину. Одно яблоко нарежьте небольшими кубиками, остальные натрите на крупной терке.
4. Приготовьте яично-сахарную смесь
Взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте корицу и ещё немного взбейте.
5. Смешайте ингредиенты
Соедините овсяные хлопья, яблоки и яичную смесь. Перемешайте до однородности.
6. Выпекайте
Выложите массу в подготовленную форму и отправьте в духовку на 35-40 минут.
Подавать запеканку лучше теплой, дополнив натуральным йогуртом или свежими ягодами. Это идеальное начало дня!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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