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Идеальный завтрак за полчаса: рецепт овсяной запеканки

1:48
Еда

Что приготовить, если хочется вкусного, полезного и необычного завтрака? Ответ прост: овсяная запеканка с яблоками и пряностями. Этот вариант порадует как любителей каши, так и тех, кто хочет разнообразить утреннее меню.

Пирог
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пирог

В чем секрет

Благодаря сочетанию овсяных хлопьев, яблок и корицы запеканка получается мягкой, ароматной и с приятной текстурой. А главное — готовится она из доступных продуктов!

Что понадобится

  • Овсяные хлопья — 200 г
  • Кипяток — 400 мл
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 70 г
  • Яблоки — 3 шт.
  • Корица — 1 ч. л.

Готовим пошагово

1. Подготовьте форму и разогрейте духовку

Включите духовку на 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом.

2. Запарьте овсяные хлопья

Залейте их кипятком, накройте крышкой и оставьте на 3-5 минут.

3. Подготовьте яблоки

Удалите сердцевину. Одно яблоко нарежьте небольшими кубиками, остальные натрите на крупной терке.

4. Приготовьте яично-сахарную смесь

Взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте корицу и ещё немного взбейте.

5. Смешайте ингредиенты

Соедините овсяные хлопья, яблоки и яичную смесь. Перемешайте до однородности.

6. Выпекайте

Выложите массу в подготовленную форму и отправьте в духовку на 35-40 минут.

Подача

Подавать запеканку лучше теплой, дополнив натуральным йогуртом или свежими ягодами. Это идеальное начало дня!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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