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Вкусные идеи начинок для вашей домашней пиццы

Еда

Пицца — это универсальное угощение, которое прекрасно подстраивается под любые предпочтения. Одним из самых востребованных вариантов остается традиционная "Маргарита", состоящая из томатного соуса, свежих помидоров, моцареллы и базилика.

домашняя пицца
Фото: pxhere
домашняя пицца

Для поклонников острых вкусов отлично подойдет пицца "Пепперони", где основными составляющими являются салями и пряный томатный соус с добавлением меда, чеснока и ароматных трав. Еще один замечательный выбор для истинных гурманов — сырная пицца "Четыре сыра", в классическом варианте которой присутствуют моцарелла, пармезан, эмменталь и горгонзола.

Гавайская пицца впечатляет гармонией куриного филе, твердого сыра и сладких ананасов. Рекомендуется предварительно замариновать курицу, а для соуса отлично подойдет смесь томатной пасты с оливковым маслом и ароматными специями. Пицца в греческом стиле, с помидорами, фетой, красным луком и оливками, станет превосходным выбором для любителей овощных начинок.

Тем, кто предпочитает сытные, но вегетарианские варианты, можно предложить пиццу с помидорами, грибами и любимым сыром. А если хочется добавить мясной элемент, прекрасно подойдут бекон, ветчина или сырокопченая колбаса.

Пицца с тунцом, маринованными огурцами и сыром — это отличный вариант для фанатов морепродуктов. Классический томатный соус станет прекрасным дополнением.

Не упустите возможность попробовать десертную пиццу. Сочетание груши и горгонзолы подарит вам незабываемую сладко-соленую гармонию, а для сладкой пиццы с клубникой и бурратой рекомендуем использовать клубничный джем в качестве основы соуса. Об этом сообщает издание "Едим Дома".

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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