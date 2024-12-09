Как быстро и вкусно приготовить колбаски чевапчичи из фарша?

Когда речь заходит о фарше, многим хозяйкам сразу на ум приходят котлеты или макароны по-флотски. Однако возможности фарша гораздо шире — из него можно создать множество разнообразных блюд, среди которых выделяются и колбаски Чевапчичи, приготовленные на сковороде. Давайте разберемся во всех тонкостях.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
В фарш следует добавить специи, мелко нарезанный лук и яйцо, затем тщательно перемешать.
После этого массу нужно вымешивать в течение 15 минут, чтобы она приобрела необходимую вязкость. Завершив этот этап, накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов.
Готовые изделия насадите на шпажки и обжарьте на сковороде до полной готовности, как рассказали на YouTube-канале "Аймкук".
Чева́пчичи уменьшительное от чева́пы, — блюдо народов Балканского полуострова, вид кебаба. Представляет собой жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами.
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