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Как быстро и вкусно приготовить колбаски чевапчичи из фарша?

1:18
Еда

Когда речь заходит о фарше, многим хозяйкам сразу на ум приходят котлеты или макароны по-флотски. Однако возможности фарша гораздо шире — из него можно создать множество разнообразных блюд, среди которых выделяются и колбаски Чевапчичи, приготовленные на сковороде. Давайте разберемся во всех тонкостях.

колбаски Чевапчичи
Фото: freepik
колбаски Чевапчичи

Ингредиенты:

  • 300 смешанного фарша (например, говядина-свинина)
  • одно куриное яйцо
  • один репчатый лук
  • один зубчик чеснока
  • чайная ложка паприки
  • чайная ложка пищевой соды
  • перец и соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В фарш следует добавить специи, мелко нарезанный лук и яйцо, затем тщательно перемешать.

  2. После этого массу нужно вымешивать в течение 15 минут, чтобы она приобрела необходимую вязкость. Завершив этот этап, накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов.

  3. Когда фарш настоится, смочите руки водой и сформируйте небольшие шарики, которым затем придайте форму колбасок диаметром около 2 см.

  4. Готовые изделия насадите на шпажки и обжарьте на сковороде до полной готовности, как рассказали на YouTube-канале "Аймкук".

Уточнения

Чева́пчичи уменьшительное от чева́пы, — блюдо народов Балканского полуострова, вид кебаба. Представляет собой жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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