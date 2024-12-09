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Манник, который сметут со стола в считанные минуты

1:16
Еда

Попробуйте приготовить очень простой и в то же время безумно вкусный манник.

Манник
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манник

Ингредиенты: 3 яйца, 150 мл кефира, 5-6 ст. л. сахара, ваниль или ванильный сахар, щепотка соли, 10 г разрыхлителя, 11 ст. л. растительного масла, 9 ст. л. манки, 5 ст. л. кокосовой стружки, молоко, 6 ст. л. сгущёнки.

Приготовление:

  • Все ингредиенты добавьте в чашку. Яйца обязательно берите комнатной температуры. Перемешайте всё венчиком, но не взбивайте.
  • Смажьте стеклянную или керамическую форму растительным маслом и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45-60 минут.
  • Когда манник испечётся, достаньте его из духовки и, не вынимая из формы, сделайте множество дырочек деревянной тонкой шпажкой.
  • Приготовьте смесь: 1/3 стакана горячего молока и 6 ст. л. сгущёнки. Залейте ей манник.
  • Накройте полотенцем и дайте полностью остыть.

Приятного аппетита!

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.. Эти пироги пропитываются сиропом или мёдом, что характерно для многих восточных кондитерских изделий.

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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