Манник, который сметут со стола в считанные минуты

Попробуйте приготовить очень простой и в то же время безумно вкусный манник.
Ингредиенты: 3 яйца, 150 мл кефира, 5-6 ст. л. сахара, ваниль или ванильный сахар, щепотка соли, 10 г разрыхлителя, 11 ст. л. растительного масла, 9 ст. л. манки, 5 ст. л. кокосовой стружки, молоко, 6 ст. л. сгущёнки.
Приготовление:
Приятного аппетита!
Манник — пирог из манной крупы.. Эти пироги пропитываются сиропом или мёдом, что характерно для многих восточных кондитерских изделий.
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.
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