Манник, который сметут со стола в считанные минуты

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить очень простой и в то же время безумно вкусный манник.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манник

Ингредиенты: 3 яйца, 150 мл кефира, 5-6 ст. л. сахара, ваниль или ванильный сахар, щепотка соли, 10 г разрыхлителя, 11 ст. л. растительного масла, 9 ст. л. манки, 5 ст. л. кокосовой стружки, молоко, 6 ст. л. сгущёнки.

Приготовление:

Все ингредиенты добавьте в чашку. Яйца обязательно берите комнатной температуры. Перемешайте всё венчиком, но не взбивайте.

Смажьте стеклянную или керамическую форму растительным маслом и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45-60 минут.

Когда манник испечётся, достаньте его из духовки и, не вынимая из формы, сделайте множество дырочек деревянной тонкой шпажкой.

Приготовьте смесь: 1/3 стакана горячего молока и 6 ст. л. сгущёнки. Залейте ей манник.

Накройте полотенцем и дайте полностью остыть.

Приятного аппетита!

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.. Эти пироги пропитываются сиропом или мёдом, что характерно для многих восточных кондитерских изделий.



Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

