Рецепт идеальной закуски к шампанскому

Эта закуска станет идеальным дополнением к бокалу игристого шампанского.
Ингредиенты на 9 шариков: 100 г охлаждённого творожного сыра, сладкий и крупный виноград без косточек, 30 г очищенных солёных фисташек.
Процесс приготовления:
Закуску нужно формировать в перчатках.
Приятного аппетита!
Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. Фисташкой называют не только соответствующий род растений, но и съедобные плоды вида Фисташка настоящая (лат. Pistacia vera)
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