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Рецепт идеальной закуски к шампанскому

Еда

Эта закуска станет идеальным дополнением к бокалу игристого шампанского.

Новогодний стол
Фото: flickr.com by Michal Osmenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогодний стол

Ингредиенты на 9 шариков: 100 г охлаждённого творожного сыра, сладкий и крупный виноград без косточек, 30 г очищенных солёных фисташек.

Процесс приготовления:

  1. Творожный сыр перемешать и разделить на девять равных частей.
  2. Из каждой части сформировать лепёшку и в центр положить виноградинку. Аккуратно слепить шарик.
  3. Обвалять получившийся шарик в измельчённых фисташках.

Закуску нужно формировать в перчатках.

Приятного аппетита!

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. Фисташкой называют не только соответствующий род растений, но и съедобные плоды вида Фисташка настоящая (лат. Pistacia vera)

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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