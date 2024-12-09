Рецепт идеальной закуски к шампанскому

Эта закуска станет идеальным дополнением к бокалу игристого шампанского.

Фото: flickr.com by Michal Osmenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогодний стол

Ингредиенты на 9 шариков: 100 г охлаждённого творожного сыра, сладкий и крупный виноград без косточек, 30 г очищенных солёных фисташек.

Процесс приготовления:

Творожный сыр перемешать и разделить на девять равных частей. Из каждой части сформировать лепёшку и в центр положить виноградинку. Аккуратно слепить шарик. Обвалять получившийся шарик в измельчённых фисташках.

Закуску нужно формировать в перчатках.

Приятного аппетита!

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. Фисташкой называют не только соответствующий род растений, но и съедобные плоды вида Фисташка настоящая (лат. Pistacia vera)

