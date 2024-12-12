Полезный напиток или риск: кому и сколько можно пить

Какао часто называют полезной альтернативой кофе, и этот напиток могут пить даже дети, но с определенного возраста и при соблюдении рекомендаций. Диетолог Антонина Стародубова рассказала, когда и как безопасно вводить какао в рацион ребенка.
Специалист предупреждает, что продукты с какао-бобами и их производными не подходят детям младше трех лет. Знакомство с какао лучше отложить на более поздний возраст. Для дошкольников и младших школьников напиток допустим в небольших количествах, если отсутствуют противопоказания.
Какао ограничивается в рационе из-за его способности вызывать нежелательные реакции и увеличивать нагрузку на организм.
При наличии хронических недугов вопрос употребления какао следует обсудить с врачом, чтобы избежать обострений.
От напитка стоит отказаться, если у вас аллергия на какао-порошок или молочные компоненты.
Какао может быть полезным и вкусным дополнением к рациону, но важно соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма.
Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).
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