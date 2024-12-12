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Чем заменить главные новогодние фрукты при аллергии

1:21
Еда

Мандарины — традиционный символ Нового года, но для людей с аллергией на цитрусовые они становятся запретным лакомством. Аллерголог Яна Болотова рассказала, чем можно заменить эти фрукты, чтобы не навредить здоровью и сохранить праздничное настроение.

Мандарины
Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарины

Почему возникает аллергия на цитрусовые

Цитрусовые — продукты с высоким уровнем аллергенности. Употребление мандаринов может вызывать аллергические реакции, особенно у людей из группы риска. Аллергеном может быть не только сам фрукт, но и вещества, которые используют для его обработки перед транспортировкой и хранением.

Специалист отмечает, что аллергия на цитрусовые часто бывает приобретенной. Её проявление зависит от частоты употребления, возраста, в котором человек впервые попробовал фрукты, и даже генетической предрасположенности.

Чем заменить мандарины

Людям с аллергией на цитрусовые можно выбирать менее аллергенные фрукты и ягоды, которые богаты витаминами, минералами и растительной клетчаткой. Среди них:

  • клубника,
  • голубика,
  • черника,
  • яблоки,
  • груши,
  • хурма,
  • персики,
  • абрикосы.

Эти фрукты не только полезны, но и украсят праздничный стол, создавая альтернативу привычным мандаринам.

Уточнения

Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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