Чем заменить главные новогодние фрукты при аллергии

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Мандарины — традиционный символ Нового года, но для людей с аллергией на цитрусовые они становятся запретным лакомством. Аллерголог Яна Болотова рассказала, чем можно заменить эти фрукты, чтобы не навредить здоровью и сохранить праздничное настроение.

Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мандарины

Почему возникает аллергия на цитрусовые

Цитрусовые — продукты с высоким уровнем аллергенности. Употребление мандаринов может вызывать аллергические реакции, особенно у людей из группы риска. Аллергеном может быть не только сам фрукт, но и вещества, которые используют для его обработки перед транспортировкой и хранением.

Специалист отмечает, что аллергия на цитрусовые часто бывает приобретенной. Её проявление зависит от частоты употребления, возраста, в котором человек впервые попробовал фрукты, и даже генетической предрасположенности.

Чем заменить мандарины

Людям с аллергией на цитрусовые можно выбирать менее аллергенные фрукты и ягоды, которые богаты витаминами, минералами и растительной клетчаткой. Среди них:

клубника,

голубика,

черника,

яблоки,

груши,

хурма,

персики,

абрикосы.

Эти фрукты не только полезны, но и украсят праздничный стол, создавая альтернативу привычным мандаринам.

Уточнения

Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

