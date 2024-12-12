Чем заменить главные новогодние фрукты при аллергии

Мандарины — традиционный символ Нового года, но для людей с аллергией на цитрусовые они становятся запретным лакомством. Аллерголог Яна Болотова рассказала, чем можно заменить эти фрукты, чтобы не навредить здоровью и сохранить праздничное настроение.
Цитрусовые — продукты с высоким уровнем аллергенности. Употребление мандаринов может вызывать аллергические реакции, особенно у людей из группы риска. Аллергеном может быть не только сам фрукт, но и вещества, которые используют для его обработки перед транспортировкой и хранением.
Специалист отмечает, что аллергия на цитрусовые часто бывает приобретенной. Её проявление зависит от частоты употребления, возраста, в котором человек впервые попробовал фрукты, и даже генетической предрасположенности.
Людям с аллергией на цитрусовые можно выбирать менее аллергенные фрукты и ягоды, которые богаты витаминами, минералами и растительной клетчаткой. Среди них:
Эти фрукты не только полезны, но и украсят праздничный стол, создавая альтернативу привычным мандаринам.
Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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