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Важно есть новогодние блюда в правильной последовательности

1:21
Еда

Диетолог Марина Макиша объяснила, почему важно соблюдать порядок в выборе блюд за новогодним столом, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Новогодний стол
Фото: flickr.com by Michal Osmenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогодний стол

Новогодний стол традиционно изобилует разнообразием: салаты, горячее, закуски, овощи, мясо, сыры, колбасы — все хочется попробовать сразу. Но такое переедание, как предупреждает специалист, грозит несварением и дискомфортом.

Как правильно есть за праздничным столом:

Начните с овощей

Первым делом попробуйте свежие или ферментированные овощи, такие как квашеная капуста или моченые помидоры. Они содержат пробиотики, которые улучшат пищеварение.

Далее — закуски

После овощей переходите к нарезкам: рыбным или сырным закускам.

Горячее и основные блюда

  • После легких закусок можно пробовать более сытные блюда, такие как горячее.
  • Что касается оливье, одного из главных символов праздника, его принято ставить в центр стола и пробовать первым.

Однако, по словам доктора Макиши, это не лучший вариант. Оливье лучше есть после перекуса овощами, чтобы не перегружать желудок с самого начала застолья.

Следование этим простым рекомендациям поможет насладиться праздником и сохранить легкость.

Уточнения

Оливье́ закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке. По общепринятой версии, носит имя автора рецепта — французского шеф-повара Люсьена Оливье.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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