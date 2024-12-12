Важно есть новогодние блюда в правильной последовательности

Диетолог Марина Макиша объяснила, почему важно соблюдать порядок в выборе блюд за новогодним столом, чтобы избежать проблем с пищеварением.
Новогодний стол традиционно изобилует разнообразием: салаты, горячее, закуски, овощи, мясо, сыры, колбасы — все хочется попробовать сразу. Но такое переедание, как предупреждает специалист, грозит несварением и дискомфортом.
Первым делом попробуйте свежие или ферментированные овощи, такие как квашеная капуста или моченые помидоры. Они содержат пробиотики, которые улучшат пищеварение.
После овощей переходите к нарезкам: рыбным или сырным закускам.
Однако, по словам доктора Макиши, это не лучший вариант. Оливье лучше есть после перекуса овощами, чтобы не перегружать желудок с самого начала застолья.
Следование этим простым рекомендациям поможет насладиться праздником и сохранить легкость.
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке. По общепринятой версии, носит имя автора рецепта — французского шеф-повара Люсьена Оливье.
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