Важно есть новогодние блюда в правильной последовательности

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Марина Макиша объяснила, почему важно соблюдать порядок в выборе блюд за новогодним столом, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Фото: flickr.com by Michal Osmenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогодний стол

Новогодний стол традиционно изобилует разнообразием: салаты, горячее, закуски, овощи, мясо, сыры, колбасы — все хочется попробовать сразу. Но такое переедание, как предупреждает специалист, грозит несварением и дискомфортом.

Как правильно есть за праздничным столом:

Начните с овощей

Первым делом попробуйте свежие или ферментированные овощи, такие как квашеная капуста или моченые помидоры. Они содержат пробиотики, которые улучшат пищеварение.

Далее — закуски

После овощей переходите к нарезкам: рыбным или сырным закускам.

Горячее и основные блюда

После легких закусок можно пробовать более сытные блюда, такие как горячее.

Что касается оливье, одного из главных символов праздника, его принято ставить в центр стола и пробовать первым.

Однако, по словам доктора Макиши, это не лучший вариант. Оливье лучше есть после перекуса овощами, чтобы не перегружать желудок с самого начала застолья.

Следование этим простым рекомендациям поможет насладиться праздником и сохранить легкость.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке. По общепринятой версии, носит имя автора рецепта — французского шеф-повара Люсьена Оливье.



