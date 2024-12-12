Как насладиться новогодними блюдами и остаться с легким желудком

Диетолог Наталья Филиппова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделилась рекомендациями о том, как подготовиться к новогоднему застолью, чтобы избежать неприятных последствий в виде несварения и тяжести в желудке.
В новогоднюю ночь россияне традиционно накрывают щедрые столы, где сложно удержаться от переедания. Однако, чтобы праздник прошел без проблем для здоровья, важно заранее позаботиться о своем рационе.
Накануне праздника не стоит прибегать к жестким ограничениям или пропускать приемы пищи. Голодание может привести к срыву и чрезмерному перееданию за праздничным столом. Питание должно оставаться сбалансированным и регулярным.
"Сбалансированное питание — это основа, которую нужно соблюдать всегда, а не только перед праздниками", — подчеркнула Наталья Филиппова.
Чтобы подготовить организм к ночному застолью, не пропускайте основные приемы пищи. Обязательные завтрак и обед помогут избежать переедания вечером и снизят нагрузку на желудок.
Следуя этим простым правилам, можно наслаждаться праздником без неприятных последствий для здоровья.
Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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