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Как насладиться новогодними блюдами и остаться с легким желудком

1:19
Еда

Диетолог Наталья Филиппова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделилась рекомендациями о том, как подготовиться к новогоднему застолью, чтобы избежать неприятных последствий в виде несварения и тяжести в желудке.

новогодний стол
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
новогодний стол

В новогоднюю ночь россияне традиционно накрывают щедрые столы, где сложно удержаться от переедания. Однако, чтобы праздник прошел без проблем для здоровья, важно заранее позаботиться о своем рационе.

1. Отказ от голодания и разгрузочных дней

Накануне праздника не стоит прибегать к жестким ограничениям или пропускать приемы пищи. Голодание может привести к срыву и чрезмерному перееданию за праздничным столом. Питание должно оставаться сбалансированным и регулярным.

"Сбалансированное питание — это основа, которую нужно соблюдать всегда, а не только перед праздниками", — подчеркнула Наталья Филиппова.

2. Завтрак и обед в день праздника

Чтобы подготовить организм к ночному застолью, не пропускайте основные приемы пищи. Обязательные завтрак и обед помогут избежать переедания вечером и снизят нагрузку на желудок.

Следуя этим простым правилам, можно наслаждаться праздником без неприятных последствий для здоровья.

Уточнения

Рацион  — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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