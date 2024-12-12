Забудьте о ножах: лайфхак для очистки картофеля за пару минут

Очистка картофеля — один из самых трудоемких этапов в приготовлении блюд. Этот процесс отнимает много времени даже у опытных кулинаров, не говоря уже о новичках. Однако эксперты поделились лайфхаком, который позволяет справиться с задачей быстро и без лишних усилий.
Вместо традиционного ножа или овощечистки попробуйте метод "контрастных ванн". Секрет в том, чтобы поместить картофель с кожурой сначала в горячую воду, а затем резко охладить его в холодной.
Этот способ отлично работает как для молодого картофеля, так и для более зрелых клубней. Теперь процесс очистки станет проще и займет в разы меньше времени.
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