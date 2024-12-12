Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выливайте вино: три способа применить напиток в готовке
Украина потеряет треть своей территории, уверен премьер Словакии
Европа пообещала навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере
Почему кошки так много спят? Интересные факты о сне питомцев
Три способа обезболить визит к косметологу
Топ-5 опасных ошибок в фитнесе, которых стоит избегать
Риски и ответственность водителей при неочищенном автомобиле
Необычное зимнее удобрение: простое решение для дачи
Победа над малярией ближе благодаря модифицированным комарам

Продукты, которые можно есть, если правильно удалить плесень

1:27
Еда

Доктор Ричард Фукс, специалист по безопасности пищевых продуктов, рассказал о продуктах, которые можно употреблять, даже если на них появилась плесень.

Продукты с плесенью
Фото: web.archive.org by Marco Luzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Продукты с плесенью

Многие из нас сразу выбрасывают заплесневелые продукты, опасаясь вреда для здоровья. И это неслучайно: врачи предупреждают, что употребление испорченной еды может привести к аллергическим реакциям, проблемам с дыхательной системой, интоксикациям, ослаблению иммунитета и даже нарушениям в репродуктивной системе. Особую опасность плесень представляет на таких продуктах, как орехи, яблоки, растительные масла, рис, специи и зерновые.

Однако есть исключения. Доктор Фукс отметил, что на плотных продуктах, таких как твердые сыры, овощи и фрукты с плотной мякотью, плесень не проникает глубоко. Это делает такие продукты безопасными для дальнейшего использования, если правильно удалить пораженные участки.

Как обрабатывать заплесневелые продукты:

  • Удалите пораженный участок, включая 2-2,5 см вокруг и под ним.
  • Оставшаяся часть продукта может быть использована для приготовления блюд.

"Твердые, плотные продукты более устойчивы к проникновению плесени", — подчеркнул специалист.

Этот подход позволяет минимизировать потери еды, не подвергая здоровье опасности.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты
Наука и техника
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты Аудио 
Вареники мечты: секрет прочного и нежного теста раскрыт
Еда и рецепты
Вареники мечты: секрет прочного и нежного теста раскрыт Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Трёхцветная кошка приносит счастье, а рыжими бывают только коты Игорь Буккер Эксперт Евсеев: правильная диагностика может стать ключом к решению проблем с бесплодием Дмитрий Плотников После удара ATACMS по Таганрогу грядут самые опасные недели. В США почувствуют ярость Путина Любовь Степушова
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Последние материалы
Риски и ответственность водителей при неочищенном автомобиле
Необычное зимнее удобрение: простое решение для дачи
Победа над малярией ближе благодаря модифицированным комарам
На Дону приведены в нормативное состояние 156 объектов дорожной сети
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж и стала брюнеткой
ОБСЕ начнёт готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
Продукты, которые можно есть, если правильно удалить плесень
Байден хочет уйти красиво! Зачем США усиливают санкции против российской нефти?
Комнатные растения, которые заботятся о вашем отдыхе
Прорыв в понимании космоса: зачем человечество создало самое тихое место на земле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.