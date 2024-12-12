Продукты, которые можно есть, если правильно удалить плесень

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Доктор Ричард Фукс, специалист по безопасности пищевых продуктов, рассказал о продуктах, которые можно употреблять, даже если на них появилась плесень.

Фото: web.archive.org by Marco Luzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Продукты с плесенью

Многие из нас сразу выбрасывают заплесневелые продукты, опасаясь вреда для здоровья. И это неслучайно: врачи предупреждают, что употребление испорченной еды может привести к аллергическим реакциям, проблемам с дыхательной системой, интоксикациям, ослаблению иммунитета и даже нарушениям в репродуктивной системе. Особую опасность плесень представляет на таких продуктах, как орехи, яблоки, растительные масла, рис, специи и зерновые.

Однако есть исключения. Доктор Фукс отметил, что на плотных продуктах, таких как твердые сыры, овощи и фрукты с плотной мякотью, плесень не проникает глубоко. Это делает такие продукты безопасными для дальнейшего использования, если правильно удалить пораженные участки.

Как обрабатывать заплесневелые продукты:

Удалите пораженный участок, включая 2-2,5 см вокруг и под ним.

Оставшаяся часть продукта может быть использована для приготовления блюд.

"Твердые, плотные продукты более устойчивы к проникновению плесени", — подчеркнул специалист.

Этот подход позволяет минимизировать потери еды, не подвергая здоровье опасности.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



