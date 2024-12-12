Не выливайте вино: три способа применить напиток в готовке

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Что делать с оставшейся в бутылке порцией вина? Хранить его дольше трех суток не рекомендуется, а допивать до конца может быть нецелесообразно. Однако, как отметил шеф-повар, выбрасывать напиток вовсе не обязательно — его можно использовать в кулинарии.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

1. Глинтвейн

Один из самых простых и популярных способов использовать остатки вина — приготовить ароматный глинтвейн. Для этого понадобятся:

Цитрусовые (лимоны, апельсины),

Ароматные специи (корица, кардамон, гвоздика),

Мед или сахар.

Можно также взять готовую смесь для глинтвейна, чтобы сэкономить время. Напиток прекрасно согревает и создаёт уютную атмосферу.

2. Сироп из красного вина

Остатки вина можно уварить до состояния густого сиропа, добавив сахар. Этот топпинг идеально подойдет для мороженого, сырников или выпечки. Легкая кислинка и насыщенный вкус придадут блюдам оригинальность.

3. Винный уксус

Если вы готовы потратить время, из вина можно сделать домашний винный уксус. Это более сложный процесс, но результатом станет полезный и натуральный продукт, который можно использовать для заправки салатов и маринадов.

Использование остатков вина в кулинарии — это не только экономно, но и позволяет придать привычным блюдам новые оттенки вкуса.

Уточнения

Глинтве́йн — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).

