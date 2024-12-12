Удаление жира и нагара с решетки плиты без агрессивных средств

Очистка плиты — задача несложная, но время от времени ей требуется генеральная уборка. Особенно сложным элементом оказывается решетка, на которой со временем скапливаются жир и нагар. Однако для ее очистки необязательно использовать агрессивные химические средства. Эффективно справиться с загрязнениями помогут натуральные ингредиенты, которые найдутся в любом доме.
Эксперт предлагает следующий способ:
После этого достаточно промыть решетку под проточной водой и насухо вытереть полотенцем. Ваша плита будет выглядеть как новая!
Нагар — окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.
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