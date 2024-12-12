Удаление жира и нагара с решетки плиты без агрессивных средств

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Очистка плиты — задача несложная, но время от времени ей требуется генеральная уборка. Особенно сложным элементом оказывается решетка, на которой со временем скапливаются жир и нагар. Однако для ее очистки необязательно использовать агрессивные химические средства. Эффективно справиться с загрязнениями помогут натуральные ингредиенты, которые найдутся в любом доме.

Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухня с газовой плитой

Эксперт предлагает следующий способ:

В большую кастрюлю (10 л) налейте воду.

Растворите в ней брусок хозяйственного мыла и 5 столовых ложек поваренной соли.

Добавьте 1 чайную ложку яблочной кислоты или немного измельченного свежего яблока — это необычный, но ключевой ингредиент.

Затем поставьте кастрюлю на медленный огонь, опустите в нее решетку и кипятите в течение часа. Яблочная кислота и остальные компоненты раствора эффективно растворят нагар и жир.

После этого достаточно промыть решетку под проточной водой и насухо вытереть полотенцем. Ваша плита будет выглядеть как новая!

Уточнения

Нагар — окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.



