Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллион за крест Аллы Пугачёвой. Экс-участница "Фабрики звёзд" продаёт украшение от примадонны
Вместо контратаки: группа бойцов ВСУ сдалась в плен
Новая мода на макияж: что такое низкий и высокий контраст
Новый парк в Сириусе: как развивается курортный Сочи
Чёрная метка. Владимира Зеленского не пригласили на инагурацию Дональда Трампа
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Эти признаки говорят о том, что ваша кошка начала стареть
Единственный способ избежать наказания после употребления спиртного
Мир устал быть заложником Америки! Предсказан крах доллара

Удаление жира и нагара с решетки плиты без агрессивных средств

1:08
Еда

Очистка плиты — задача несложная, но время от времени ей требуется генеральная уборка. Особенно сложным элементом оказывается решетка, на которой со временем скапливаются жир и нагар. Однако для ее очистки необязательно использовать агрессивные химические средства. Эффективно справиться с загрязнениями помогут натуральные ингредиенты, которые найдутся в любом доме.

Кухня с газовой плитой
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой

Эксперт предлагает следующий способ:

  • В большую кастрюлю (10 л) налейте воду.
  • Растворите в ней брусок хозяйственного мыла и 5 столовых ложек поваренной соли.
  • Добавьте 1 чайную ложку яблочной кислоты или немного измельченного свежего яблока — это необычный, но ключевой ингредиент.
  • Затем поставьте кастрюлю на медленный огонь, опустите в нее решетку и кипятите в течение часа. Яблочная кислота и остальные компоненты раствора эффективно растворят нагар и жир.

После этого достаточно промыть решетку под проточной водой и насухо вытереть полотенцем. Ваша плита будет выглядеть как новая!

Уточнения

Нагар  окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Наука и техника
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной Аудио 
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Еда и рецепты
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий Аудио 
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Красота и стиль
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Сводка с фронта: Грозный атакован дронами, Пентагон предупредил о повторном ударе Орешником Дмитрий Плотников Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Последние материалы
Вместо контратаки: группа бойцов ВСУ сдалась в плен
Новая мода на макияж: что такое низкий и высокий контраст
Новый парк в Сириусе: как развивается курортный Сочи
Чёрная метка. Владимира Зеленского не пригласили на инагурацию Дональда Трампа
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Эти признаки говорят о том, что ваша кошка начала стареть
Единственный способ избежать наказания после употребления спиртного
Мир устал быть заложником Америки! Предсказан крах доллара
Леонид Агутин: в Омске требуют запретить, а в Москве выдвигают на премию как лучшего певца года
Эти продукты угрожают здоровью вашего ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.