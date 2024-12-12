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Уникальные свойства мармелада, которые делают его полезной сладостью

1:16
Еда

Мармелад — уникальная сладость, которая может приносить пользу организму. Эксперты рассказали о необычных свойствах этого продукта и его влиянии на здоровье.

Желейные конфеты
Фото: flickr.com by Lennart Tange from Eindhoven, The Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Желейные конфеты

В мармеладе содержатся полезные вещества: кальций, железо, магний, витамины группы В, а также аскорбиновая и никотиновая кислоты. Кроме того, небольшое количество глюкозы поддерживает работу мозга.

Особое внимание стоит уделить пектиновому и желатиновому мармеладу.

Они:

  • Улучшают пищеварение и метаболизм.
  • Регулируют работу печени и поджелудочной железы.
  • Поддерживают здоровье суставов и соединительной ткани, что делает мармелад полезным при артрите, артрозе и
  • переломах.

Однако мармелад подходит не всем. Его стоит избегать людям с аллергией на компоненты, ожирением, диабетом, язвенными болезнями и гастритом.

Сахара в мармеладе меньше, чем в других сладостях, а его гликемический индекс — всего 30 единиц. Тем не менее, даже эта сладость может повышать уровень глюкозы в крови. Умеренность — ключевой фактор: специалисты рекомендуют употреблять не более 30 г в день.

Уточнения

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты. Присутствуют во всех высших растениях, особенно во фруктах, и в некоторых водных растениях — примером является взморник морской.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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