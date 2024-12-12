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Этот простой ингредиент удваивает пользу черного чая

1:16
Еда

Черный чай — популярный напиток, который не только утоляет жажду, но и приносит пользу здоровью. Нутрициолог Анна Баженова рассказала, как сделать его еще полезнее. Секрет — в добавлении мяты.

Чёрный чай
Фото: freepik
Чёрный чай

Черный чай содержит теафлавины и теарубигины — полифенолы, которые защищают клетки организма, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем. Напиток действует как мягкий стимулятор благодаря невысокому содержанию кофеина.

Однако сочетание черного чая с мятой удваивает его полезные свойства. Ментол, антиоксиданты и органические кислоты из мяты усиливают вкус и добавляют напитку антисептические, расслабляющие и успокаивающие свойства.

Чай с мятой помогает:

  • Снять головную боль и напряжение.
  • Облегчить дыхание при простуде.
  • Улучшить пищеварение.

Этот напиток создает баланс между бодростью и расслаблением, идеально подходя как для начала дня, так и для вечернего отдыха.

"Чай с мятой помогает активизировать умственную деятельность утром или расслабиться вечером, не перегружая организм", — отметила Баженова.

Уточнения

Мя́та — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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