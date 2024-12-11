Этот русский продукт насыщает микробиом и укрепляет иммунитет

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Русская кухня хранит настоящие суперфуды, которые поддерживают здоровье и продлевают молодость. Одним из таких продуктов является квашеная капуста. Гастроэнтеролог Мария Жарова раскрыла уникальные свойства этого ферментированного продукта.

Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засолка капусты

Квашеная капуста — кладезь "хороших" бактерий, которые насыщают микробиом кишечника, снижают воспаления и укрепляют иммунитет.

Кроме того, она богата ценными веществами:

Индол-3-карбинол способствует детоксикации организма и замедляет процессы старения.

Клетчатка помогает выводить излишки холестерина и глюкозы, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.

Витамин С стимулирует выработку коллагена, поддерживая упругость кожи и омолаживающий эффект.

Витамин К отвечает за нормальную свертываемость крови.

Но даже столь полезный продукт требует умеренности. Здоровым людям достаточно пары ложек в день. А тем, кто страдает заболеваниями почек, гипертонией или хроническими недугами, стоит ограничить потребление.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.



