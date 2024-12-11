Этот русский продукт насыщает микробиом и укрепляет иммунитет

Русская кухня хранит настоящие суперфуды, которые поддерживают здоровье и продлевают молодость. Одним из таких продуктов является квашеная капуста. Гастроэнтеролог Мария Жарова раскрыла уникальные свойства этого ферментированного продукта.
Квашеная капуста — кладезь "хороших" бактерий, которые насыщают микробиом кишечника, снижают воспаления и укрепляют иммунитет.
Кроме того, она богата ценными веществами:
Но даже столь полезный продукт требует умеренности. Здоровым людям достаточно пары ложек в день. А тем, кто страдает заболеваниями почек, гипертонией или хроническими недугами, стоит ограничить потребление.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
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