Оригинальное блюдо из фарша, которое вы точно захотите повторить

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Фарш — это универсальный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Помимо классических котлет и макарон по-флотски, попробуйте сделать колбаски Чевапчичи на сковороде. Этот простой и вкусный рецепт.

Ингредиенты:

300 г смешанного фарша,

1 куриное яйцо,

1 репчатый лук,

1 зубчик чеснока,

1 чайная ложка паприки,

1 чайная ложка пищевой соды,

соль и перец по вкусу.

Пошаговый процесс:

Добавьте в фарш специи, измельченный лук, яйцо и тщательно перемешайте. Вымешивайте массу около 15 минут, чтобы она стала вязкой. Накройте фарш пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы он настоялся. Смочите руки водой, сформируйте небольшие шарики, затем скатайте их в колбаски диаметром примерно 2 см. Насадите колбаски на шпажки и обжаривайте на сковороде до готовности.

Чевапчичи получаются сочными, ароматными и идеально подходят для ужина в кругу семьи или с друзьями.

Уточнения

Чева́пчичи уменьшительное от чева́пы, — блюдо народов Балканского полуострова, вид кебаба. Представляет собой жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами. В историческом варианте рецепта мясо нарубалось ножом, а не измельчалось мясорубкой.





