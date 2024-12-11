Оригинальное блюдо из фарша, которое вы точно захотите повторить

Фарш — это универсальный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Помимо классических котлет и макарон по-флотски, попробуйте сделать колбаски Чевапчичи на сковороде. Этот простой и вкусный рецепт.
Чевапчичи получаются сочными, ароматными и идеально подходят для ужина в кругу семьи или с друзьями.
Чева́пчичи уменьшительное от чева́пы, — блюдо народов Балканского полуострова, вид кебаба. Представляет собой жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами. В историческом варианте рецепта мясо нарубалось ножом, а не измельчалось мясорубкой.
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