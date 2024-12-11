Эти простые советы изменят ваше отношение к утреннему кофе

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе — популярный напиток, который многие употребляют утром, днем и даже вечером. Но в какое время лучше всего наслаждаться чашечкой этого бодрящего напитка? Эксперты-диетологи Джиллиан Кубала и Линдси ДеСото оценили плюсы и минусы каждого варианта.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Кофе с утра — привычное решение для большинства. Утром напиток помогает повысить энергию, но пить его сразу после пробуждения, особенно на голодный желудок, не рекомендуется. Это может привести к скачкам уровня сахара в крови и увеличению выработки кортизола — гормона стресса. Диетологи советуют насладиться первой чашкой кофе только после завтрака.

Днем кофе приносит максимум пользы. Он улучшает концентрацию, повышает работоспособность и даже помогает подготовиться к тренировке — достаточно выпить чашку за час до начала занятий, чтобы повысить выносливость. Однако важно учитывать, что между последней чашкой кофе и сном должно оставаться минимум 6-8 часов.

Вечером кофе лучше избегать. Он может нарушить режим сна, что негативно скажется на самочувствии.

Что касается нормы, здоровый человек может позволить себе до 400 мг кофеина в день — это примерно 4-5 чашек. Однако существуют исключения. Если у вас есть проблемы со сном, уровень сахара в крови нестабилен, наблюдается тревожность или имеются другие медицинские противопоказания, от кофе лучше отказаться вовсе.

Уточнения

Кортизо́л — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов. Биологически активный глюкокортикоидный гормон стероидной природы, то есть в своей структуре имеет стерановое ядро.



