Эффективный способ защиты поджелудочной железы без лекарств

Проблемы с поджелудочной железой, такие как панкреатит или диабет, могут возникнуть неожиданно, но им можно эффективно противодействовать простыми средствами. Врач-диетолог Маргарита Королева предлагает использовать семена укропа и дыхательную гимнастику для поддержки этого важного органа.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Укроп

Чтобы приготовить лечебный напиток из семян укропа, выполните следующие шаги:

Возьмите 1 чайную ложку семян укропа.

Залейте их стаканом кипятка и дайте настояться в течение часа.

Процедите напиток и пейте небольшими порциями в течение дня. Важно выпить весь стакан.

Для усиления эффекта рекомендуется дополнить лечение дыхательными упражнениями:

Глубоко вдохните, заполните грудную клетку воздухом. Полностью выдохните и задержите дыхание. На задержке дыхания подтяните живот, медленно сосчитайте до трёх и расслабьтесь.

Как отметила Маргарита Королева в своем Telegram-канале, такие упражнения нужно выполнять около 10 раз в день. Это не только помогает при панкреатите, но и улучшает общее самочувствие.

Уточнения

Панкреати́т — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. При воспалении поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её (самопереваривание).

