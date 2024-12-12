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Эффективный способ защиты поджелудочной железы без лекарств

Еда

Проблемы с поджелудочной железой, такие как панкреатит или диабет, могут возникнуть неожиданно, но им можно эффективно противодействовать простыми средствами. Врач-диетолог Маргарита Королева предлагает использовать семена укропа и дыхательную гимнастику для поддержки этого важного органа.

Укроп
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Укроп

Чтобы приготовить лечебный напиток из семян укропа, выполните следующие шаги:

  • Возьмите 1 чайную ложку семян укропа.
  • Залейте их стаканом кипятка и дайте настояться в течение часа.
  • Процедите напиток и пейте небольшими порциями в течение дня. Важно выпить весь стакан.

Для усиления эффекта рекомендуется дополнить лечение дыхательными упражнениями:

  1. Глубоко вдохните, заполните грудную клетку воздухом.
  2. Полностью выдохните и задержите дыхание.
  3. На задержке дыхания подтяните живот, медленно сосчитайте до трёх и расслабьтесь.

Как отметила Маргарита Королева в своем Telegram-канале, такие упражнения нужно выполнять около 10 раз в день. Это не только помогает при панкреатите, но и улучшает общее самочувствие.

Уточнения

Панкреати́т — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. При воспалении поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её (самопереваривание).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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