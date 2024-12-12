Эффективный способ защиты поджелудочной железы без лекарств

Проблемы с поджелудочной железой, такие как панкреатит или диабет, могут возникнуть неожиданно, но им можно эффективно противодействовать простыми средствами. Врач-диетолог Маргарита Королева предлагает использовать семена укропа и дыхательную гимнастику для поддержки этого важного органа.
Как отметила Маргарита Королева в своем Telegram-канале, такие упражнения нужно выполнять около 10 раз в день. Это не только помогает при панкреатите, но и улучшает общее самочувствие.
Панкреати́т — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. При воспалении поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её (самопереваривание).
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