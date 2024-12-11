Быстрый и вкусный способ накормить семью сытным блюдом

Классический гуляш из свинины — это простое и сытное блюдо, которое неизменно радует семью. Его легко приготовить, и он отлично сочетается с любыми гарнирами, будь то рис, гречка, макароны или картофель.
Этот рецепт подходит как для будней, так и для праздничного стола.
Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов.
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