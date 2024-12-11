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Быстрый и вкусный способ накормить семью сытным блюдом

1:00
Еда

Классический гуляш из свинины — это простое и сытное блюдо, которое неизменно радует семью. Его легко приготовить, и он отлично сочетается с любыми гарнирами, будь то рис, гречка, макароны или картофель.

Мясо
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Мясо

Для приготовления вам понадобятся:

  • 450 г свинины
  • 2 репчатых лука
  • 1 столовая ложка муки
  • 1 морковь
  • 3 столовые ложки томатной пасты
  • 2 стакана воды
  • лавровый лист и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте мясо кубиками, посолите, поперчите и обжарьте его в казане.
  2. Добавьте нарезанный лук, муку и перемешайте. Жарьте до появления золотистой корочки.
  3. Влейте воду, положите томатную пасту, нарезанную морковь и лавровый лист.
  4. Накройте крышкой и тушите на медленном огне примерно полтора часа.

Этот рецепт подходит как для будней, так и для праздничного стола.

Уточнения

Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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