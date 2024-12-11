Быстрый и вкусный способ накормить семью сытным блюдом

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический гуляш из свинины — это простое и сытное блюдо, которое неизменно радует семью. Его легко приготовить, и он отлично сочетается с любыми гарнирами, будь то рис, гречка, макароны или картофель.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Мясо

Для приготовления вам понадобятся:

450 г свинины

2 репчатых лука

1 столовая ложка муки

1 морковь

3 столовые ложки томатной пасты

2 стакана воды

лавровый лист и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарежьте мясо кубиками, посолите, поперчите и обжарьте его в казане. Добавьте нарезанный лук, муку и перемешайте. Жарьте до появления золотистой корочки. Влейте воду, положите томатную пасту, нарезанную морковь и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите на медленном огне примерно полтора часа.

Этот рецепт подходит как для будней, так и для праздничного стола.

Уточнения

Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов.



