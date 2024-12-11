Чем опасны поцарапанные антипригарные сковороды

Сковороды с антипригарным покрытием давно завоевали популярность благодаря своей удобности, но они могут быть потенциально опасны для здоровья. Об этом предупредила врач-терапевт и дерматолог Ирина Баранова. Она отметила, что даже небольшая царапина на покрытии может нести серьезные риски.
Специалист объяснила, что старые модели антипригарных сковород могут содержать перфтороктановую кислоту — вещество с канцерогенными свойствами. Это вещество способно накапливаться в организме, повышая риск развития онкологических заболеваний.
Также Баранова указала, что поврежденные сковороды выделяют токсичные вещества, которые попадают в пищу и, соответственно, в организм. Такие частицы могут нанести урон здоровью и нарушить нормальный процесс пищеварения.
Кроме того, поврежденное покрытие сковороды теряет свои антипригарные свойства: еда начинает пригорать, а сама посуда нагревается неравномерно. Это делает готовку не только опасной, но и неудобной.
Чтобы избежать рисков, врач рекомендует своевременно заменять поврежденные сковороды на новые, выбирая более современные и безопасные материалы.
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