Чем опасны поцарапанные антипригарные сковороды

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Сковороды с антипригарным покрытием давно завоевали популярность благодаря своей удобности, но они могут быть потенциально опасны для здоровья. Об этом предупредила врач-терапевт и дерматолог Ирина Баранова. Она отметила, что даже небольшая царапина на покрытии может нести серьезные риски.

Фото: flickr.com by baka_san, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Креветки на сковороде

Специалист объяснила, что старые модели антипригарных сковород могут содержать перфтороктановую кислоту — вещество с канцерогенными свойствами. Это вещество способно накапливаться в организме, повышая риск развития онкологических заболеваний.

Также Баранова указала, что поврежденные сковороды выделяют токсичные вещества, которые попадают в пищу и, соответственно, в организм. Такие частицы могут нанести урон здоровью и нарушить нормальный процесс пищеварения.

Кроме того, поврежденное покрытие сковороды теряет свои антипригарные свойства: еда начинает пригорать, а сама посуда нагревается неравномерно. Это делает готовку не только опасной, но и неудобной.

Чтобы избежать рисков, врач рекомендует своевременно заменять поврежденные сковороды на новые, выбирая более современные и безопасные материалы.

Уточнения

Тефлон — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ), широко применяемый в технике и быту. Этот материал обладает редкими физическими и химическими свойствами — хорошим скольжением и химической инертностью.



