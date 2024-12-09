Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот куриный рулет станет настоящим украшением праздничного стола. Внутри него — варёные яйца, которые красиво смотрятся в разрезе и станут приятным сюрпризом для гостей.

Фото: Freepik is licensed under Free license Мясной рулет

Ингредиенты:

куриная мякоть — 650 г;

сыр — 100 г;

варёные яйца — 4 шт.;

свежее яйцо — 1 шт.;

морковь и лук — по 1 шт.;

зелень укропа — 1 пучок;

чеснок — 2 зубчика;

майонез, соль, перец, растительное масло — по вкусу.

Приготовление:

Измельчите мясо, морковь и лук с помощью мясорубки. Натрите сыр на тёрке. Добавьте измельчённый укроп, свежее яйцо и чеснок, посолите и поперчите. Перемешайте. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите мясную массу в форме холмика. Сделайте углубление в центре и положите туда варёные яйца. Обмажьте рулет майонезом и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 45 минут. Подавайте горячим или холодным, нарезанным на ломтики.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

