Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
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Этот куриный рулет станет настоящим украшением праздничного стола. Внутри него — варёные яйца, которые красиво смотрятся в разрезе и станут приятным сюрпризом для гостей.
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет
Ингредиенты:
- куриная мякоть — 650 г;
- сыр — 100 г;
- варёные яйца — 4 шт.;
- свежее яйцо — 1 шт.;
- морковь и лук — по 1 шт.;
- зелень укропа — 1 пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез, соль, перец, растительное масло — по вкусу.
Приготовление:
- Измельчите мясо, морковь и лук с помощью мясорубки.
- Натрите сыр на тёрке.
- Добавьте измельчённый укроп, свежее яйцо и чеснок, посолите и поперчите. Перемешайте.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите мясную массу в форме холмика.
- Сделайте углубление в центре и положите туда варёные яйца.
- Обмажьте рулет майонезом и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 45 минут.
- Подавайте горячим или холодным, нарезанным на ломтики.
Уточнения
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру