Сосиски в рационе: что вы рискуете получить вместе с этим продуктом

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Переработанные мясные продукты, такие как сосиски и колбасные изделия, не приносят организму никакой пользы. Об этом заявила диетолог и кандидат медицинских наук Софья Елиашевич. Она подчеркнула, что регулярное употребление этих продуктов связано с серьезными рисками для здоровья.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосиски

Особенно тревожно, что сосисками часто кормят детей. Родители считают их удобной и якобы полезной пищей, но на деле в сосисках нет ничего ценного. Зато в них присутствуют консерванты, большое количество соли и насыщенные жиры. Эти компоненты при регулярном употреблении могут привести к повышению артериального давления, проблемам с сердечно-сосудистой системой, запорам и другим нарушениям пищеварения.

Елиашевич также обратила внимание на вред сосисок для кишечной микрофлоры. Они уменьшают количество полезных бактерий, что может спровоцировать хроническое воспаление. Это состояние, в свою очередь, увеличивает риск развития рака толстой кишки.

"Хроническое воспаление, вызванное потреблением высококалорийной и обработанной пищи, также способствует развитию рака толстой кишки", — рассказала врач.

Полностью отказаться от сосисок и колбас удаётся не всем, но даже сокращение их потребления и замена на натуральные продукты помогут сохранить здоровье и снизить риск опасных заболеваний.

Уточнения

Соси́ска — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки).

