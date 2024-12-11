Сосиски в рационе: что вы рискуете получить вместе с этим продуктом

Переработанные мясные продукты, такие как сосиски и колбасные изделия, не приносят организму никакой пользы. Об этом заявила диетолог и кандидат медицинских наук Софья Елиашевич. Она подчеркнула, что регулярное употребление этих продуктов связано с серьезными рисками для здоровья.
Особенно тревожно, что сосисками часто кормят детей. Родители считают их удобной и якобы полезной пищей, но на деле в сосисках нет ничего ценного. Зато в них присутствуют консерванты, большое количество соли и насыщенные жиры. Эти компоненты при регулярном употреблении могут привести к повышению артериального давления, проблемам с сердечно-сосудистой системой, запорам и другим нарушениям пищеварения.
Елиашевич также обратила внимание на вред сосисок для кишечной микрофлоры. Они уменьшают количество полезных бактерий, что может спровоцировать хроническое воспаление. Это состояние, в свою очередь, увеличивает риск развития рака толстой кишки.
"Хроническое воспаление, вызванное потреблением высококалорийной и обработанной пищи, также способствует развитию рака толстой кишки", — рассказала врач.
Полностью отказаться от сосисок и колбас удаётся не всем, но даже сокращение их потребления и замена на натуральные продукты помогут сохранить здоровье и снизить риск опасных заболеваний.
Соси́ска — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки).
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