Простой лайфхак, чтобы побороть стресс

Стресс стал одним из главных врагов современного человека. Под его влиянием мы чаще тянемся к еде, чтобы справиться с напряжением. В ход идут снеки, сладости и фастфуд, которые быстро добавляют лишние килограммы. Но есть простой и неожиданный способ справиться с этой проблемой — замороженный виноград.
Доктор Джейсон Сингх поделился своим лайфхаком. Он объяснил, что холод замороженного винограда активирует рецепторы TRPM8 (переходный рецепторный потенциал меластатина 8). Эти рецепторы запускают выброс дофамина — гормона удовольствия, который помогает подавить стресс.
"Замороженный виноград тает во рту постепенно, холод стимулирует дофамин и снижает уровень кортизола — гормона стресса", — рассказал врач.
Кроме того, процесс жевания активирует слюнные железы, создавая иллюзию перекуса. Мозг получает сигнал, что вы поели, и неконтролируемое желание съесть что-то лишнее пропадает.
Врач посоветовал всегда держать немного замороженного винограда в морозилке, чтобы в моменты нервного напряжения воспользоваться этим простым и эффективным методом.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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