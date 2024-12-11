Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров рассекретил свою давнюю фобию
Как управлять автомобилем в сложных условиях: советы по вождению на скользком покрытии
Широкие плечи как у Олимпийского бога вам гарантированы: упражнение для силы и роста мышц
Секреты закаливания астр перед высадкой в грунт
Вареники мечты: секрет прочного и нежного теста раскрыт
Вырастить картофель там, где это кажется невозможным
Доходы Автодора составят более 1 трлн рублей от сборов за проезд по трассам
Яркие перцы: как вырастить красоту и урожай в одном кусте
Два года жизни в чашке кофе: сколько пить для эффекта

Простой лайфхак, чтобы побороть стресс

1:14
Еда

Стресс стал одним из главных врагов современного человека. Под его влиянием мы чаще тянемся к еде, чтобы справиться с напряжением. В ход идут снеки, сладости и фастфуд, которые быстро добавляют лишние килограммы. Но есть простой и неожиданный способ справиться с этой проблемой — замороженный виноград.

виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
виноград

Доктор Джейсон Сингх поделился своим лайфхаком. Он объяснил, что холод замороженного винограда активирует рецепторы TRPM8 (переходный рецепторный потенциал меластатина 8). Эти рецепторы запускают выброс дофамина — гормона удовольствия, который помогает подавить стресс.

"Замороженный виноград тает во рту постепенно, холод стимулирует дофамин и снижает уровень кортизола — гормона стресса", — рассказал врач.

Кроме того, процесс жевания активирует слюнные железы, создавая иллюзию перекуса. Мозг получает сигнал, что вы поели, и неконтролируемое желание съесть что-то лишнее пропадает.

Врач посоветовал всегда держать немного замороженного винограда в морозилке, чтобы в моменты нервного напряжения воспользоваться этим простым и эффективным методом.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Еда и рецепты
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Полезные свойства миндаля и секрет его приготовления
Еда и рецепты
Полезные свойства миндаля и секрет его приготовления Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Последние материалы
Яркие перцы: как вырастить красоту и урожай в одном кусте
Два года жизни в чашке кофе: сколько пить для эффекта
Забудьте о мышах: проверенные способы защиты дома
Какие автомобили считаются самыми небезопасными
Продюсер Дворцов рассказал, за какую сумму Альбина Джанабаева согласна выступить в России
Поставки газа из России в Австрию возобновились через словацкую SPP
Простой лайфхак, чтобы побороть стресс
После 50 лет можно избавиться от живота: пошаговая инструкция
Чем опасны поцарапанные антипригарные сковороды
Зола в огороде: спасение или угроза для моркови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.