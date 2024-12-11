Простой лайфхак, чтобы побороть стресс

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Стресс стал одним из главных врагов современного человека. Под его влиянием мы чаще тянемся к еде, чтобы справиться с напряжением. В ход идут снеки, сладости и фастфуд, которые быстро добавляют лишние килограммы. Но есть простой и неожиданный способ справиться с этой проблемой — замороженный виноград.

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ виноград

Доктор Джейсон Сингх поделился своим лайфхаком. Он объяснил, что холод замороженного винограда активирует рецепторы TRPM8 (переходный рецепторный потенциал меластатина 8). Эти рецепторы запускают выброс дофамина — гормона удовольствия, который помогает подавить стресс.

"Замороженный виноград тает во рту постепенно, холод стимулирует дофамин и снижает уровень кортизола — гормона стресса", — рассказал врач.

Кроме того, процесс жевания активирует слюнные железы, создавая иллюзию перекуса. Мозг получает сигнал, что вы поели, и неконтролируемое желание съесть что-то лишнее пропадает.

Врач посоветовал всегда держать немного замороженного винограда в морозилке, чтобы в моменты нервного напряжения воспользоваться этим простым и эффективным методом.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



