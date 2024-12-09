Оказывается, в поедании пиццы тоже нужно соблюдать секретное правило этикета

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Оказывается, правила этикета применимы не только к изысканным блюдам, но и к обычной пицце. Уильям Хэнсон, преподаватель по этикету, поделился секретом, как правильно поступить с последним кусочком пиццы.

Фото: commons.wikimedia.org by Эндрю Босси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Пицца

По мнению Хэнсона, на которого ссылается Maire Claire, этикет требует думать о других больше, чем о себе. Поэтому тот, кто забирает последний кусок пиццы, считается невежливым. Но как же поступить в такой ситуации?

Хэнсон предлагает спросить у всех за столом, не хотят ли они последний кусочек. Если все отказываются, можно его забрать. Однако, если вам хочется быть особенно учтивым, даже после разрешения можно отказаться от последнего куска. Спорить о том, кто достоин оставшего последним засохшего кусочка, Хэнсон считает неуместным и невежливым.

Но не все согласны с мнением эксперта. Опрос пиццерии Chicago Town Pizza показал, что многие люди не следуют этому правилу. 65% опрошенных признались, что съели бы последний кусок без разрешения. 58% простили бы это своим вторым половинкам, но только 13% — друзьям.

15% респондентов заявили, что никогда не простили бы человека, который всегда забирает себе последний кусок. 34% считают, что таких людей нужно наказывать и больше не делиться с ними пиццей.

Интересно, что женщины с детьми чаще других берут себе меньше кусков пиццы, уступая самое вкусное остальным членам семьи.

Также пиццерия выяснила, какие начинки для пиццы предпочитают люди. Лидерами стали пепперони и курица с грибами, а пицца с кукурузой и болгарским перцем оказалась в конце списка.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.



Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде.

