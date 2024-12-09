Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка прячется и не выходит? Это может быть признаком серьёзной проблемы
Определились регионы-лидеры по накоплению на первый взнос по ипотеке
При похудении в первую очередь нужно исключить этот продукт
Секреты стиля для тех, кто хочет казаться выше
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Рост на 84%: что привлекает тайских туристов в России
екреты успешного выращивания огурцов: какие культуры не подходят?
Создайте новогоднюю атмосферу в доме с помощью мелких деталей
Совокупные вознаграждения топ-менеджеров банков России достигли нескольких десятков миллиардов

Оказывается, в поедании пиццы тоже нужно соблюдать секретное правило этикета

1:50
Еда

Оказывается, правила этикета применимы не только к изысканным блюдам, но и к обычной пицце. Уильям Хэнсон, преподаватель по этикету, поделился секретом, как правильно поступить с последним кусочком пиццы.

Пицца
Фото: commons.wikimedia.org by Эндрю Босси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Пицца

По мнению Хэнсона, на которого ссылается Maire Claire, этикет требует думать о других больше, чем о себе. Поэтому тот, кто забирает последний кусок пиццы, считается невежливым. Но как же поступить в такой ситуации?

Хэнсон предлагает спросить у всех за столом, не хотят ли они последний кусочек. Если все отказываются, можно его забрать. Однако, если вам хочется быть особенно учтивым, даже после разрешения можно отказаться от последнего куска. Спорить о том, кто достоин оставшего последним засохшего кусочка, Хэнсон считает неуместным и невежливым.

Но не все согласны с мнением эксперта. Опрос пиццерии Chicago Town Pizza показал, что многие люди не следуют этому правилу. 65% опрошенных признались, что съели бы последний кусок без разрешения. 58% простили бы это своим вторым половинкам, но только 13% — друзьям.

15% респондентов заявили, что никогда не простили бы человека, который всегда забирает себе последний кусок. 34% считают, что таких людей нужно наказывать и больше не делиться с ними пиццей.

Интересно, что женщины с детьми чаще других берут себе меньше кусков пиццы, уступая самое вкусное остальным членам семьи.

Также пиццерия выяснила, какие начинки для пиццы предпочитают люди. Лидерами стали пепперони и курица с грибами, а пицца с кукурузой и болгарским перцем оказалась в конце списка.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии
Авто
Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии Аудио 
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Красота и стиль
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Садоводство, цветоводство
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода Аудио 
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
екреты успешного выращивания огурцов: какие культуры не подходят?
Создайте новогоднюю атмосферу в доме с помощью мелких деталей
Совокупные вознаграждения топ-менеджеров банков России достигли нескольких десятков миллиардов
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Простой рецепт сытной карбонары с ветчиной и сливками
Собака на поводке-рулетке: иллюзия удобства или реальная угроза безопасности
Исследование вас поразит: как меняется мозг под влиянием спорта
В России обсуждают отмену штрафов водителям с маячками
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
3 ошибки, которые делают ваш образ вульгарным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.