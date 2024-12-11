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Вареники мечты: секрет прочного и нежного теста раскрыт

1:23
Еда

Домашние вареники — это вкусное и универсальное блюдо, которое можно приготовить заранее и хранить в морозильнике. Начинки для них бывают самые разнообразные: картофель, капуста, грибы, ягоды, творог или даже сухофрукты. Однако у многих хозяек возникает проблема — тесто рвётся во время варки, и начинка оказывается в бульоне.

Вареники
Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареники

Эту задачу помогает решить тесто на кипятке. Кулинары утверждают, что оно не только не рвётся, но и получается удивительно нежным.

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 500 г
  • Кипяток — 250 мл
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 45 мл
  • Соль — щепотка.

Приготовление:

  1. Просейте муку в глубокую миску.
  2. Добавьте яйцо и соль, перемешайте.
  3. Влейте растительное масло и кипяток.
  4. Замесите тесто вручную или с помощью кухонного комбайна до гладкой и эластичной текстуры.
  5. Оставьте тесто под миской или плёнкой при комнатной температуре на 20 минут.

После этого можно приступать к лепке вареников. Тесто, приготовленное по этому рецепту, не липнет к рукам и не требует дополнительной муки для раскатки. А самое главное, оно останется целым даже после варки!

Уточнения

Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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