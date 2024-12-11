Вареники мечты: секрет прочного и нежного теста раскрыт

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние вареники — это вкусное и универсальное блюдо, которое можно приготовить заранее и хранить в морозильнике. Начинки для них бывают самые разнообразные: картофель, капуста, грибы, ягоды, творог или даже сухофрукты. Однако у многих хозяек возникает проблема — тесто рвётся во время варки, и начинка оказывается в бульоне.

Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареники

Эту задачу помогает решить тесто на кипятке. Кулинары утверждают, что оно не только не рвётся, но и получается удивительно нежным.

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 500 г

Кипяток — 250 мл

Куриное яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 45 мл

Соль — щепотка.

Приготовление:

Просейте муку в глубокую миску. Добавьте яйцо и соль, перемешайте. Влейте растительное масло и кипяток. Замесите тесто вручную или с помощью кухонного комбайна до гладкой и эластичной текстуры. Оставьте тесто под миской или плёнкой при комнатной температуре на 20 минут.

После этого можно приступать к лепке вареников. Тесто, приготовленное по этому рецепту, не липнет к рукам и не требует дополнительной муки для раскатки. А самое главное, оно останется целым даже после варки!

Уточнения

Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

