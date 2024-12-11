Сливки, взбивание и немного терпения: легко, полезно, натурально

Сливочное масло — важный элемент рациона, отказ от которого может нанести вред организму. Оно является источником полезных жиров, необходимых для нормальной работы тела. Диетологи рекомендуют употреблять до 20 г масла в день — это примерно две чайные ложки.
Несмотря на широкий выбор в магазинах, сливочное масло можно приготовить и дома. Технолог Инна Ионова поделилась простым рецептом, который подойдёт даже начинающим кулинарам.
Хранить его рекомендуется в герметичном контейнере в холодильнике до нескольких недель.
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % .
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