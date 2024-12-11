Сливки, взбивание и немного терпения: легко, полезно, натурально

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочное масло — важный элемент рациона, отказ от которого может нанести вред организму. Оно является источником полезных жиров, необходимых для нормальной работы тела. Диетологи рекомендуют употреблять до 20 г масла в день — это примерно две чайные ложки.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

Несмотря на широкий выбор в магазинах, сливочное масло можно приготовить и дома. Технолог Инна Ионова поделилась простым рецептом, который подойдёт даже начинающим кулинарам.

Что понадобится:

Сливки жирностью от 30% (лучше фермерские, пастеризованные не подходят).

Как приготовить:

Подготовка сливок: нагрейте сливки до кипения, быстро охладите и оставьте в холодильнике на 5 часов. Это позволит молочному жиру затвердеть. Взбивание: переложите охлаждённые сливки в миску и начните взбивать на минимальной скорости. Постепенно увеличивайте её до максимума. Через 10–20 минут масса начнёт разделяться на масло и пахту. Формирование масла: как только масло полностью отделится, соберите его ложкой или шпателем. Затем поместите в холодную воду и промойте от остатков пахты. Готовое домашнее масло можно сделать ещё вкуснее, добавив специи, соль или травы.

Хранить его рекомендуется в герметичном контейнере в холодильнике до нескольких недель.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % .



