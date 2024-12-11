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Сливки, взбивание и немного терпения: легко, полезно, натурально

1:29
Еда

Сливочное масло — важный элемент рациона, отказ от которого может нанести вред организму. Оно является источником полезных жиров, необходимых для нормальной работы тела. Диетологи рекомендуют употреблять до 20 г масла в день — это примерно две чайные ложки.

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Несмотря на широкий выбор в магазинах, сливочное масло можно приготовить и дома. Технолог Инна Ионова поделилась простым рецептом, который подойдёт даже начинающим кулинарам.

Что понадобится:

  • Сливки жирностью от 30% (лучше фермерские, пастеризованные не подходят).

Как приготовить:

  1. Подготовка сливок: нагрейте сливки до кипения, быстро охладите и оставьте в холодильнике на 5 часов. Это позволит молочному жиру затвердеть.
  2. Взбивание: переложите охлаждённые сливки в миску и начните взбивать на минимальной скорости. Постепенно увеличивайте её до максимума. Через 10–20 минут масса начнёт разделяться на масло и пахту.
  3. Формирование масла: как только масло полностью отделится, соберите его ложкой или шпателем. Затем поместите в холодную воду и промойте от остатков пахты.
  4. Готовое домашнее масло можно сделать ещё вкуснее, добавив специи, соль или травы.

Хранить его рекомендуется в герметичном контейнере в холодильнике до нескольких недель.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % .
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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