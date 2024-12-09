Домашний кебаб с фисташками будет великолепно смотреться на праздничном столе

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Восточный колорит можно добавить в домашний праздник с помощью необычного кебаба из баранины, варёного булгура и измельчённых фисташек. Это блюдо будет очень кстати и на новогоднем столе!

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люля-кебаб

Ингредиенты:

фарш из баранины — 450 г;

булгур — 100 г;

фисташки — 30 г;

оливковое масло — 2 ст. л. + 1 ст. л.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

мята — 2 веточки;

подсолнечное масло — 1 ст. л.;

молотый чёрный перец, чили, специи, соль — по вкусу.

Приготовление:

Отварить булгур до готовности и дать ему остыть. Измельчить мяту, лук, чеснок и фисташки. Смешать всё с фаршем, добавить масло (2 ст. л.), посолить и приправить специями. Хорошо перемешать и охладить в холодильнике. Сформировать одинаковые колбаски из фарша, похлопать их, чтобы уплотнить. Насадить на деревянные шпажки и выложить на противень, покрытый пергаментом и смазанный подсолнечным маслом. Запекать в предварительно разогретой до 220 градусов духовке по 15 минут с каждой стороны, перевернув один раз для равномерной обжарки. Сбрызнуть оливковым маслом (1 ст. л.) и посыпать сумахом перед подачей на стол. Подавать горячим с овощным гарниром.

Уточнения

Кеба́б каба́б, кябаб (арм. քյաբաբ, քաբաբ, азерб. kabab, кирг. кебеп, курд. kebab, тадж. кабоб, тур. kebap, каз. кәуап, узб. kabob, уйг. kavap‎ — от перс. کباب‎, kabâb «жареное мясо») — общее наименование популярных в странах Ближнего Востока, Центральной Азии, Закавказья и Балкан блюд из жареного мяса.





Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.

