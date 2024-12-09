Домашний кебаб с фисташками будет великолепно смотреться на праздничном столе

Восточный колорит можно добавить в домашний праздник с помощью необычного кебаба из баранины, варёного булгура и измельчённых фисташек. Это блюдо будет очень кстати и на новогоднем столе!
Ингредиенты:
Приготовление:
Кеба́б каба́б, кябаб (арм. քյաբաբ, քաբաբ, азерб. kabab, кирг. кебеп, курд. kebab, тадж. кабоб, тур. kebap, каз. кәуап, узб. kabob, уйг. kavap — от перс. کباب, kabâb «жареное мясо») — общее наименование популярных в странах Ближнего Востока, Центральной Азии, Закавказья и Балкан блюд из жареного мяса.
Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.
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