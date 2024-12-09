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Домашний кебаб с фисташками будет великолепно смотреться на праздничном столе

1:29
Еда

Восточный колорит можно добавить в домашний праздник с помощью необычного кебаба из баранины, варёного булгура и измельчённых фисташек. Это блюдо будет очень кстати и на новогоднем столе!

Люля-кебаб
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люля-кебаб

Ингредиенты:

  • фарш из баранины — 450 г;
  • булгур — 100 г;
  • фисташки — 30 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л. + 1 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мята — 2 веточки;
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.;
  • молотый чёрный перец, чили, специи, соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварить булгур до готовности и дать ему остыть. Измельчить мяту, лук, чеснок и фисташки. Смешать всё с фаршем, добавить масло (2 ст. л.), посолить и приправить специями. Хорошо перемешать и охладить в холодильнике.
  2. Сформировать одинаковые колбаски из фарша, похлопать их, чтобы уплотнить. Насадить на деревянные шпажки и выложить на противень, покрытый пергаментом и смазанный подсолнечным маслом.
  3. Запекать в предварительно разогретой до 220 градусов духовке по 15 минут с каждой стороны, перевернув один раз для равномерной обжарки.
  4. Сбрызнуть оливковым маслом (1 ст. л.) и посыпать сумахом перед подачей на стол. Подавать горячим с овощным гарниром.

Уточнения

Кеба́б каба́б, кябаб (арм. քյաբաբ, քաբաբ, азерб. kabab, кирг. кебеп, курд. kebab, тадж. кабоб, тур. kebap, каз. кәуап, узб. kabob, уйг. kavap‎ — от перс. کباب‎, kabâb «жареное мясо») — общее наименование популярных в странах Ближнего Востока, Центральной Азии, Закавказья и Балкан блюд из жареного мяса.
 

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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