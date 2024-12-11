Бутерброды с икрой — ошибка новогоднего стола

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Красная икра — не только вкусный, но и полезный продукт. Она богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца, укрепляют сосуды и снижают уровень "плохого" холестерина. Однако важно помнить, что этот деликатес обладает высокой жирностью, поэтому злоупотребление им может привести к набору лишнего веса.

Фото: pxhere.com Красная икра

Диетолог Виктория Безнебеева отметила, что безопасная суточная норма для взрослого человека составляет 20-30 граммов. Это оптимальное количество, которое принесет пользу, но не создаст нагрузки на организм. Даже во время праздничных застолий, таких как Новый год, лучше придерживаться этой нормы.

Чтобы не съесть слишком много икры, специалист рекомендует добавлять её в салаты, где вкус деликатеса будет гармонично дополняться другими ингредиентами. А вот бутерброды и тарталетки лучше исключить из меню, чтобы избежать лишних калорий.

Красная икра может стать частью здорового питания, если потреблять её умеренно и разумно.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.

