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В чём заключаются шесть секретов настоящей неаполитанской пиццы?

1:00
Еда

Неаполитанская пицца — это традиционное итальянское блюдо, которое отличается простотой вкуса и хрустящей корочкой.

Пицца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пицца

Для приготовления идеальной неаполитанской пиццы следуйте этим шести секретам:

  1. Простота вкусов: используйте начинки из помидоров, моцареллы и базилика (для пиццы "Маргарита") или помидоров и чеснока (для пиццы "Маринара").
  2. Очень высокая температура: выпекайте пиццу на максимальном огне или используйте камень для пиццы.
  3. Натуральный соус: готовьте соус только из помидоров и соли.
  4. Свежая моцарелла: выбирайте свежую моцареллу, порезанную кусочками диаметром чуть меньше сантиметра.
  5. Специальная мука: используйте муку для пиццы из специализированных или онлайн-магазинов, чтобы получить пышное и тонкое тесто.
  6. Охлаждённое тесто: дайте тесту постоять в холодильнике 2 дня для получения сложного вкуса с лёгкими ореховыми нотками.

Уточнения

Неаполитанская пицца (итал. pizza napoletana; неап. pizza napulitana), также известная как пицца по-неаполитански — это разновидность пиццы, приготовленной с помидорами и сыром моцарелла. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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