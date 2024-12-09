В чём заключаются шесть секретов настоящей неаполитанской пиццы?
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Неаполитанская пицца — это традиционное итальянское блюдо, которое отличается простотой вкуса и хрустящей корочкой.
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Пицца
Для приготовления идеальной неаполитанской пиццы следуйте этим шести секретам:
- Простота вкусов: используйте начинки из помидоров, моцареллы и базилика (для пиццы "Маргарита") или помидоров и чеснока (для пиццы "Маринара").
- Очень высокая температура: выпекайте пиццу на максимальном огне или используйте камень для пиццы.
- Натуральный соус: готовьте соус только из помидоров и соли.
- Свежая моцарелла: выбирайте свежую моцареллу, порезанную кусочками диаметром чуть меньше сантиметра.
- Специальная мука: используйте муку для пиццы из специализированных или онлайн-магазинов, чтобы получить пышное и тонкое тесто.
- Охлаждённое тесто: дайте тесту постоять в холодильнике 2 дня для получения сложного вкуса с лёгкими ореховыми нотками.
Уточнения
Неаполитанская пицца (итал. pizza napoletana; неап. pizza napulitana), также известная как пицца по-неаполитански — это разновидность пиццы, приготовленной с помидорами и сыром моцарелла.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру