В чём заключаются шесть секретов настоящей неаполитанской пиццы?

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Неаполитанская пицца — это традиционное итальянское блюдо, которое отличается простотой вкуса и хрустящей корочкой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пицца

Для приготовления идеальной неаполитанской пиццы следуйте этим шести секретам:

Простота вкусов: используйте начинки из помидоров, моцареллы и базилика (для пиццы "Маргарита") или помидоров и чеснока (для пиццы "Маринара"). Очень высокая температура: выпекайте пиццу на максимальном огне или используйте камень для пиццы. Натуральный соус: готовьте соус только из помидоров и соли. Свежая моцарелла: выбирайте свежую моцареллу, порезанную кусочками диаметром чуть меньше сантиметра. Специальная мука: используйте муку для пиццы из специализированных или онлайн-магазинов, чтобы получить пышное и тонкое тесто. Охлаждённое тесто: дайте тесту постоять в холодильнике 2 дня для получения сложного вкуса с лёгкими ореховыми нотками.

Уточнения

Неаполитанская пицца (итал. pizza napoletana; неап. pizza napulitana), также известная как пицца по-неаполитански — это разновидность пиццы, приготовленной с помидорами и сыром моцарелла.

